Prije dva dana je u pulskoj bolnici na reanimaciji preminuo 15-godišnji dječak. Doznalo se da roditelji nisu marili za njegovo pogoršano zdravlje, pa su hitnu pomoć nazvali tek kad je on bio kritično. Tijekom reanimacije je kratko dobio bilo, ali ga je ubrzo izgubio i preminuo. Uzrok smrti još nije poznat.

Jutarnji, pak, doznaje da roditelji tijekom liječničke intervencije nisu pokazivali nikakav interes za to što se događa, već su molili. Navodno pripadaju sekti Hare Krišna. Neslužbeno se doznaje da prekjučerašnja smrt dječaka, nije prva u toj obitelji. Prije dvije godine im se utopilo dijete na području Koprivničko-križevačke županije. Stoga je Centar za socijalnu skrb roditeljima oduzeo preostalo troje djece.

Grubo zanemarivanje i nebriga

Djelatnici Policijske postaje Pula-Pola proveli su kriminalističko istraživanje i utvrdili sumnju da su 45-godišnja hrvatska državljanka i 42-godišnji hrvatski državljanin počinili kazneno djelo povreda djetetovih prava. Policija je 29. rujna zaprimila dojavu iz pulske bolnice da je u poslijepodnevnim satima preminulo dijete. Provedenim izvidima, policijski službenici utvrdili su kako su 45-godišnjakinja i 42-godišnjak grubo povrijedili djetetova prava zanemarivanjem i nebrigom oko njegovog zdravstvenog stanja, čime su prouzročili smrt djeteta.

Naime, unazad tri mjeseca djetetu se pogoršalo zdravstveno stanje, no osumnjičeni ga nisu odveli liječniku. Djetetu se zdravstveno stanje znatno pogoršalo 27. rujna, no osumnjičeni su tek 29. rujna zatražili hitnu medicinsku pomoć, kada je dijete prevezeno u pulsku bolnicu i gdje je, nažalost, preminulo. Osumnjičeni su po dovršetku kriminalističkog istraživanja, danas u poslijepodnevnim satima, privedeni pritvorskom nadzorniku Policijske uprave istarske", priopćili su iz policije.

Pokušali pomoći preko telefona

Gordana Antić iz Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Istarske županije otkrila je da su roditelji nazvali hitnu kada je dijete već trebalo biti reanimirano. "Mi smo im pokušali pomoći putem telefona dok ne stignemo na lice mjesta. Potom smo dijete reanimirali u kolima Hitne pomoći do bolnice. Ne znam reći od čega je dijete bolovalo. To će pokazati obdukcija, kao i to je li dijete išta konzumiralo. No, naši su djelatnici vidjeli da je dijete bilo u jako lošem stanju", istaknula Antić.

Dječak je pohađao prvi razred pulske Gimnazije. Ravnatelj Nikola Vujačić nije komentirao slučaj, već je potvrdio da je dijete bilo njegov đak. O roditeljskom zanemarivanju ne zna ništa, jer je, kaže, škola tek počela.