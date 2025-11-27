Gori skladište guma u Sesvetama! Ima ozlijeđenih radnika

Zagrebački vatrogasci bore se s požarom u skladištu guma u Sesvetama koji je buknuo oko 13 sati. Potvrđeno nam je da ima ozlijeđenih radnika pa na teren stiže i Hitna pomoć.

Gore gume u skladištu, odnosno hali površine 15x15 metara u u Zagrebačkoj ulici. Iznad skladište se izdiže otvoreni plamen.

Na teren je upućeno 13 vatrogasnih vozila, potvrdili su nam vatrogasci. "Dva su radnika pregledana i OK su", potvrdio nam je zapovjednik Javne vatrogasne postaje (JVP) Grada Zagreba.

Za sada nije poznato kako je požar krenuo, no ovo je već drugi takav u kratko vrijeme. Prije tri tjedna planuo je požar u skladištui guma Pneumatik u Svetoj Nedelji, a dim se vidio iz Zagreba i Samobora.

