FREEMAIL
Registriraj se
Ako imaš postojeću Voyo pretplatu i registriraš se s istim mailom, uživat ćeš u net.hr portalu bez oglasa.
  • Najmanje 8 znakova
  • Barem jedan broj
  • Barem jedno veliko slovo
  • Barem jedan poseban znak
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
VATROGASCI NA TERENU /

Gori skladište guma u Sesvetama! Ima ozlijeđenih radnika

Gori skladište guma u Sesvetama! Ima ozlijeđenih radnika
×
Foto: Davor Puklavec/pixsell

Na teren je upućeno devet vatrogasnih vozila

27.11.2025.
14:09
Dunja Stanković
Davor Puklavec/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Zagrebački vatrogasci bore se s požarom u skladištu guma u Sesvetama koji je buknuo oko 13 sati. Potvrđeno nam je da ima ozlijeđenih radnika pa na teren stiže i Hitna pomoć. 

Gore gume u skladištu, odnosno hali površine 15x15 metara u u Zagrebačkoj ulici. Iznad skladište se izdiže otvoreni plamen. 

Na teren je upućeno 13 vatrogasnih vozila, potvrdili su nam vatrogasci. "Dva su radnika pregledana i OK su", potvrdio nam je zapovjednik Javne vatrogasne postaje (JVP) Grada Zagreba. 

Za sada nije poznato kako je požar krenuo, no ovo je već drugi takav u kratko vrijeme. Prije tri tjedna planuo je požar u skladištui guma Pneumatik u Svetoj Nedelji, a dim se vidio iz Zagreba i Samobora. 

Uskoro opširnije... 

POGLEDAJTE VIDEOVatra guta kompleks od osam zgrada: Jembrih analizirao zašto požar ne mogu ugasiti

PožarGumeSkladišteSesveteVatrogasci
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
VATROGASCI NA TERENU /
Gori skladište guma u Sesvetama! Ima ozlijeđenih radnika