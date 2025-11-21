Gori policijska postaja u Kninu: Na terenu vatrogasci

SVJETSKI DAN TELEVIZIJE /
Požar je trenutno pod kontrolom, a uzrok još uvijek nije poznat
U policijskoj postaji u Kninu izbio je požar u petak navečer, potvrđeno je za Net.hr iz same policijske postaje. Na mjesto događaja odmah su izašli vatrogasci.
"Prije par minuta je požar stavljen pod nadzor. Gorila je jedna prostorija, jedan ured na prvom katu zgrade. Ne znam jesu li u pitanju instalacije, rano je nagađati. Ostale prostorije su začađene, još uvijek traje sanacija", rekli su vatrogasci za 24 sata.
