FREEMAIL
Registriraj se
Ako imaš postojeću Voyo pretplatu i registriraš se s istim mailom, uživat ćeš u net.hr portalu bez oglasa.
  • Najmanje 8 znakova
  • Barem jedan broj
  • Barem jedno veliko slovo
  • Barem jedan poseban znak
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
UZROK NIJE POZNAT /

Gori policijska postaja u Kninu: Na terenu vatrogasci

Požar je trenutno pod kontrolom, a uzrok još uvijek nije poznat

21.11.2025.
20:19
Franka Kopilaš
Čitateljica Net.hr-a
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

U policijskoj postaji u Kninu izbio je požar u petak navečer, potvrđeno je za Net.hr iz same policijske postaje. Na mjesto događaja odmah su izašli vatrogasci.

Gori policijska postaja u Kninu: Na terenu vatrogasci
Foto: Danas.hr

"Prije par minuta je požar stavljen pod nadzor. Gorila je jedna prostorija, jedan ured na prvom katu zgrade. Ne znam jesu li u pitanju instalacije, rano je nagađati. Ostale prostorije su začađene, još uvijek traje sanacija", rekli su vatrogasci za 24 sata. 

Požar je trenutno pod kontrolom, a uzrok požara još uvijek nije poznat.

KninPožarPolicijska PostajaPolicija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
UZROK NIJE POZNAT /
Gori policijska postaja u Kninu: Na terenu vatrogasci