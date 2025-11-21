Gori policijska postaja u Kninu: Na terenu vatrogasci

U policijskoj postaji u Kninu izbio je požar u petak navečer, potvrđeno je za Net.hr iz same policijske postaje. Na mjesto događaja odmah su izašli vatrogasci.

Foto: Danas.hr

"Prije par minuta je požar stavljen pod nadzor. Gorila je jedna prostorija, jedan ured na prvom katu zgrade. Ne znam jesu li u pitanju instalacije, rano je nagađati. Ostale prostorije su začađene, još uvijek traje sanacija", rekli su vatrogasci za 24 sata.

Požar je trenutno pod kontrolom, a uzrok požara još uvijek nije poznat.