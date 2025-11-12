Frontalni sudar dva auta kod groblja u mjestu Berek, cesta zatvorena za sav promet

Teška prometna nesreća dogodila se u mjestu Berek kod groblja na području Bjelovarsko-bilogorske županije. Jedna osoba je ozlijeđena.

Policija je dojavu zaprimila u 8.27 sati. Radi se o frontalnom sudaru dva automobila na županijskoj cesti 3084.

Od devet sati zatvorena je za sav promet, koji ide obilazno Berek - Ruškovec - GornjaTrnovitica.

