TEŠKA PROMETNA NESREĆA /

Frontalni sudar dva auta kod groblja u mjestu Berek, cesta zatvorena za sav promet

Frontalni sudar dva auta kod groblja u mjestu Berek, cesta zatvorena za sav promet
Foto: Rtl

Prometna nesreća dogodila se na županijskoj cesti 3084

12.11.2025.
9:32
danas.hr
Rtl
Teška prometna nesreća dogodila se u mjestu Berek kod groblja na području Bjelovarsko-bilogorske županije. Jedna osoba je ozlijeđena. 

Policija je dojavu zaprimila u 8.27 sati. Radi se o frontalnom sudaru dva automobila na županijskoj cesti 3084.

Od devet sati zatvorena je za sav promet, koji ide obilazno Berek - Ruškovec - GornjaTrnovitica. 

POGLEDAJTE VIDEO: Stravična prometna nesreća na zagrebačkoj zaobilaznici, kamion je proletio kroz ogradu

