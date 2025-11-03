Pijan pokosio stup: Pogledajte što je ostalo od njegovog BMW-a

U mjestu Šćitarjevo kod Velike Gorice u subotu oko 18 sati dogodila se prometna nesreća. Skrivio ju je 48-godišnjak koji je pod utjecajem 2,45 promila alkohola u krvi vozio BMW zagrebačkih registarskih oznaka. Kako je objavila jutros zagrebačka policija, skrenuo je s ceste i naletio na stup javne rasvjete.

"Izazvao je prometnu nesreću u kojoj je nastala materijalna šteta tako da dolaskom do kućnog broja 129 navedene ulice nije svoje vozilo u kretanju držao na sredini obilježene prometne trake, iz kojeg razloga je prešao udesno na meki teren gdje je prednjim dijelom naletio na stup javne rasvjete", pojasnili su iz PU zagrebačke.

Foto: Pu Zagrebačka

Foto: Pu Zagrebačka

Foto: Pu Zagrebačka

Vozač je odmah uhićen i doveden na nadležni prekršajni sud. Policija je u optužnom prijedlogu predložila da se vozača proglasi krivim, da mu se izrekne novčana kazna u iznosu od 1.480 eura te zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom B kategorije u trajanju od šest mjeseci.

"Sud je vozača proglasio krivim te ga kaznio novčanom kaznom u iznosu od 1.480 eura uz izrečenu zaštitnu mjeru zabrane upravljanja vozilom B kategorije u trajanju od 3 mjeseca", priopćili su iz PU zagrebačke.

