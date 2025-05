Užas u Zagrebu: Bačena bomba na dva kafića u Prečkom, policija na terenu, ZET izmijenio linije

Strašna eksplozija u noći dogodila se u zagrebačkom kvartu Prečko.

Kako nam javljaju čitatelji, sve je puno forenzičara i policije, a ulica je zatvorena.

Foto: Danas.hr

Oglasila se policija

Sada se oglasila i policija koja kaže da se sve dogodilo oko 2.50 sati u Ulici Slavenskog gdje je bačena eksplozivna naprava kojom prilikom je došlo do oštećenja inventara i stakala na dva ugostiteljska objekta.

Ozlijeđenih osoba nije bilo. U tijeku je očevid.

Foto: Danas.hr

ZET mijenja linije

Iz ZET-a su poslali obavijest da se preusmjeravaju neke linije:

"Zbog očevida policije u Ulici Slavenskog, autobusne linije 114, 120, 134, 168 izmještene su s terminala Prečko. Linije 114 i 134 prometuju redovitom trasom do raskrižja Jarnovićeve i Matetićeve, skreću lijevo u Matetićevu te nastavljaju Ulicom Svilkovići i Zagrebačkom do početno-krajnjeg stajalište u zoni raskrižja Zagrebačke avenije i Ulice Slavenskog. Linije 120 i 168 prometuju redovitom trasom do raskrižja Matetićeve i Ulice Slavenskog te nastavljaju Matetićevom, Petrovaradinskom i Zagrebačom avenijom do početno-krajnjeg stajališta "Antunović" na Zagrebačkoj aveniji."

