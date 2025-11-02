Dvojica tinejdžera pretukla mladića ispred noćnog kluba u Koprivnici

Dvojica tinejdžera u dobi od 18 i 19 godina pretukli su mladića ispred noćnog kluba u noći na subotu u Koprivnici.

Prema izvješću policije, sve se dogodilo oko tri sata ujutro ispred ugostiteljskog objekta kada je dvojac iz za sada nepoznatog razloga fizički napao 26-godišnjaka i teško ga ozlijedio.

Zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela "Sudjelovanje u tučnjavi", protiv osumnjičenika je podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu i predani su pritvorskom nadzorniku.

