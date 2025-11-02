USRED NOĆI /

Dvojica tinejdžera pretukla mladića ispred noćnog kluba u Koprivnici

Dvojica tinejdžera pretukla mladića ispred noćnog kluba u Koprivnici
Foto: Ivo Cagalj, pixsell/Ilustracija

Mladić (26) zadobio je teške tjelesne ozljede

2.11.2025.
10:41
Dunja Stanković
Ivo Cagalj, pixsell/Ilustracija
Dvojica tinejdžera u dobi od 18 i 19 godina pretukli su mladića ispred noćnog kluba u noći na subotu u Koprivnici.

Prema izvješću policije, sve se dogodilo oko tri sata ujutro ispred ugostiteljskog objekta kada je dvojac iz za sada nepoznatog razloga fizički napao 26-godišnjaka i teško ga ozlijedio. 

Zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela "Sudjelovanje u tučnjavi", protiv osumnjičenika je podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu i predani su pritvorskom nadzorniku.     

KoprivnicaNapadTučnjavaCrna KronikaPolicija
