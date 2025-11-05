Dvojica hrvatskih vojnika ubijena, a dvojica nestala: Uhićen bivši pripadnik srpske paravojske (61)

Šibenska policija uhitila je 61-godišnjaka osumnjičenog da je kao pripadnik srpskih paravojnih formacija u veljači 1993., nedaleko Vodica, počinio ratni zločin protiv raznih zarobljenika, pri čemu su ubijena dvojica pripadnika Hrvatske vojske, dok se druga dvojica vode kao nestale osobe.

Policija je objavila da je odjel ratnih zločina kriminalističke policije, u suradnji sa Županijskim državnim odvjetništvom u Šibeniku i Splitu dovršio kriminalističko istraživanje nad hrvatskim državljaninom koji je u inkrimirano vrijeme bio zamjenik komandira voda vojne policije pri 2. pješadijskoj brigadi tzv. vojske Republike Srpske Krajine.

Provedenim kriminalističkim istraživanjem utvrđena je osnovana sumnja da je 61-godišnjak, nakon okupacije dijela mjesta Dragišići, 24. veljače 1993., zajedno s više drugih pripadnika neprijateljskih formacija, teško tjelesno zlostavljao devetoricu zarobljenih pripadnika 15. Domobranske pukovnije HV-a, tada u dobi od 27 do 57 godina.

Nakon zlostavljanja, pripadnici neprijateljske formacije su usmrtili dvojicu hrvatskih vojnika, dok su drugu dvojicu odvezli u nepoznatom smjeru te se vode kao nestale osobe, ističe Policijska uprava šibensko-kninska.

Po dovršetku kriminalističkog istraživanja osumnjičeni 61-godišnjak je predan pritvorskom nadzorniku, a kaznena prijava je dostavljena nadležnom Županijskom državnom odvjetništvu u Splitu.

