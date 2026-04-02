FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
LAKŠE OZLIJEĐENI /

Dvojica Crnogoraca napadnuta u Splitu, policija uhitila mladića (19)!

Dvojica Crnogoraca napadnuta u Splitu, policija uhitila mladića (19)!
×
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Osumnjičeni napadač predan je pritvorskom nadzorniku

2.4.2026.
14:48
Dunja Stanković
Zvonimir Barisin/PIXSELL
VOYO logo
VOYO logo

Splitska policija uhitila je 19-godišnjaka zbog sumnje u nasilničko ponašanje prema dvojici državljana Crne Gore, potvrdila je policija. 

Dojavu u tjelesnom napadu na području Splita policija je dobila u utorak malo iza 13 sati. Odmah su izašli na teren gdje su u izvidima utvrdila da je dvojac zadobio lakše ozljede i crvenilo na koži. 

"Pružena im je liječnička pomoć na mjestu događaja, a policijski službenici su radi utvrđivanja svih okolnosti obavili potrebne očevidne i druge radnje", navode u splitskoj policiji. 

Provedenim kriminalističkim istraživanjem uhitili su mladića (19) zbog osnovane sumnje da je počinio kazneno djelo nasilničkog ponašanja. Predan je pritvorskom nadzorniku, zaključuju iz policije. 

NapadSplitPolicijaCrna GoraCrna Kronika
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike