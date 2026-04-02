Dvojica Crnogoraca napadnuta u Splitu, policija uhitila mladića (19)!

Splitska policija uhitila je 19-godišnjaka zbog sumnje u nasilničko ponašanje prema dvojici državljana Crne Gore, potvrdila je policija.

Dojavu u tjelesnom napadu na području Splita policija je dobila u utorak malo iza 13 sati. Odmah su izašli na teren gdje su u izvidima utvrdila da je dvojac zadobio lakše ozljede i crvenilo na koži.

"Pružena im je liječnička pomoć na mjestu događaja, a policijski službenici su radi utvrđivanja svih okolnosti obavili potrebne očevidne i druge radnje", navode u splitskoj policiji.

Provedenim kriminalističkim istraživanjem uhitili su mladića (19) zbog osnovane sumnje da je počinio kazneno djelo nasilničkog ponašanja. Predan je pritvorskom nadzorniku, zaključuju iz policije.