FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
UGROŽAVANJE OKOLIŠA /

Velika akcija policije u Dalmaciji: Dvoje uhićenih, traju pretresi!

×
Foto: Net.hr

15.4.2026.
8:54
Dunja Stanković
Net.hr
VOYO logo
VOYO logo

U sklopu policijske akcije na području Splitsko-dalmatinske županije jutros su uhićene dvije osobe zbog sumnje na ugrožavanje okoliša otpadom i pustošenje šuma.

Na području Čisle, Zvečanja i Kostanja traju pretrage domova i zemljišta koje koriste osumnjičenici. 

Nakon višemjesečne istrage onečišćenja okoliša na omiškom području, policija je jutros krenula u akciju u suradnji sa Službom općeg kriminaliteta i splitskim Općinskim državnim odvjetništvom.

Osim policije, na terenu su i zamjenici državnih odvjetnika, djelatnici Državnog inspektorata i Službe za zaštitu okoliša te Službe šumarske inspekcije, Nastavnog zavoda za javno zdravstvo, ovlašteni geodet i predstavnici Grada Omiša uz djelatnike njihovih tvrtki. 

Tijekom dana slijedi kriminalističko istraživanje nakon čega će osumnjičeni biti privedeni pritvorskom nadzorniku. 

POGLEDAJTE VIDEO: Gradonačelnik Nove Gradiške Vinko Grgić komentirao uhićenje

komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike