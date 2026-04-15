Velika akcija policije u Dalmaciji: Dvoje uhićenih, traju pretresi!

U sklopu policijske akcije na području Splitsko-dalmatinske županije jutros su uhićene dvije osobe zbog sumnje na ugrožavanje okoliša otpadom i pustošenje šuma.

Na području Čisle, Zvečanja i Kostanja traju pretrage domova i zemljišta koje koriste osumnjičenici.

Nakon višemjesečne istrage onečišćenja okoliša na omiškom području, policija je jutros krenula u akciju u suradnji sa Službom općeg kriminaliteta i splitskim Općinskim državnim odvjetništvom.

Osim policije, na terenu su i zamjenici državnih odvjetnika, djelatnici Državnog inspektorata i Službe za zaštitu okoliša te Službe šumarske inspekcije, Nastavnog zavoda za javno zdravstvo, ovlašteni geodet i predstavnici Grada Omiša uz djelatnike njihovih tvrtki.

Tijekom dana slijedi kriminalističko istraživanje nakon čega će osumnjičeni biti privedeni pritvorskom nadzorniku.

