Velika akcija policije u Dalmaciji: Dvoje uhićenih, traju pretresi!
Nakon višemjesečne istrage onečišćenja okoliša na omiškom području, policija je jutros krenula u akciju u suradnji sa Službom općeg kriminaliteta i splitskim Općinskim državnim odvjetništvom
U sklopu policijske akcije na području Splitsko-dalmatinske županije jutros su uhićene dvije osobe zbog sumnje na ugrožavanje okoliša otpadom i pustošenje šuma.
Na području Čisle, Zvečanja i Kostanja traju pretrage domova i zemljišta koje koriste osumnjičenici.
Osim policije, na terenu su i zamjenici državnih odvjetnika, djelatnici Državnog inspektorata i Službe za zaštitu okoliša te Službe šumarske inspekcije, Nastavnog zavoda za javno zdravstvo, ovlašteni geodet i predstavnici Grada Omiša uz djelatnike njihovih tvrtki.
Tijekom dana slijedi kriminalističko istraživanje nakon čega će osumnjičeni biti privedeni pritvorskom nadzorniku.
POGLEDAJTE VIDEO: Gradonačelnik Nove Gradiške Vinko Grgić komentirao uhićenje