Dva turista opljačkana na plažama u Istri, policija objavila savjete za kupače: 'Ne pokazujte to'
Foto: Sasa Miljevic /PIXSELL, ilustracija

25.5.2026.
13:50
danas.hr
Tijekom proteklog vikenda u Poreču i Umagu zabilježene su dvije krađe u kojima su vlasnici oštećeni za nekoliko stotina eura, javlja PU istarska.

"Nepoznati je počinitelj je 23. svibnja u poslijepodnevnim satima, s bazena u sklopu hotela u turističkom naselju u Poreču, otuđio torbu s novčanikom i drugim predmetima u vlasništvu 64-godišnjeg austrijskog državljanina.

Dan kasnije nepoznati počinitelj je iz torbe, u šumici pored plaže u sklopu turističkog naselja u Umagu, otuđio novčanik u vlasništvu 59-godišnji talijanskog državljanina. Ukupna materijalna šteta iznosi nekoliko stotina eura te policijski službenici poduzimaju radnje u cilju pronalaska počinitelja", stoji u priopćenju policije.

Kako bi se izbjegli ovakvi događaji policija apelira na građane i turiste da budu oprezniji sa svojim stvarima te da na plažu ne nose veće količine novca, vrijedan nakit ili druge skupocjene predmete.

Savjeti policije

Iz policijske uprave istarske podijelili su korisne savjete za turiste i kupače. Da bi smanjili mogućnost krađe s plaže vodite se ovim stavkama:

  • ukoliko na plažu dolazite osobnim vozilom, zatvorite sve prozore i zaključajte vrata vozila, a u vozilu na vidljivom mjestu ne ostavljajte vrijedne predmete;
  • ukoliko na plažu dolazite biciklom, osigurajte se o krađe vežući ga za fiksne predmete (drvo, ograda i sl.);
  • na plažu ponesite samo najpotrebnije stvari i onoliko novaca koliko vam je potrebno;
  • osobne isprave i novac ne držite zajedno, a ukoliko nosite bankovnu karticu, držite je odvojeno od zapisanog PIN broja;
  • ne pokazujte pred drugima bez potrebe novac i druge vrijednosti;
  • sklonite na skrovito mjesto ključeve koji sadrže nazive i brojeve apartmana, soba i vozila;
  • svoje stvari na plaži imajte pod nadzorom ili ih ostavite pod nadzorom poznate osobe;
  • pripazite na nametljive osobe koje vam ponude pomoć - nisu svi dobronamjerni;
  • ako ste pokradeni, pretražite bližu okolicu, možda pronađete svoj novčanik - spremite ga u vrećicu i predajte policiji; (možda otkriju korisne tragove), a o događaju žurno obavijestite policiju na broj 192. 

