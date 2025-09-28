Dva Mercedesa smrskana nakon sudara: Stradao pas, vatrogasci izvlačili ženu
Jedna žena bila je u šoku, a drugu su izvlačili vatrogasci uporabom alata
Dva automobila marke Mercedes sudarila se u nedjelju na križanju Vukovarske i Svačićeve ulice u Osijeku, javlja SiB.hr.
Srećom, nije bilo poginulih, ali su vatrogasci morali intervenirati.
Davor Škarica, zamjenik zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Osijek kazao je da su u jednom automobilu bile dvije žene, dvoje djece i pas. Jedna žena bila je u šoku, a drugu su izvlačili vatrogasci uporabom alata.
Pas ozlijeđen
"Djeca su neozlijeđena, no pas je ozlijeđen", rekao je Škarica i dodao da je u drugom vozilu bila osoba s invaliditetom koja je sama izašla iz auta pa vatrogasci nisu trebali reagirati, piše SiB.hr.
Detalji i sve okolnosti prometne nesreće još se uvijek istražuju, no na fotografijama s lica mjesta vidi se da su automobili pretrpjeli materijalna oštećenja.
