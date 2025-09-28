KRŠ I LOM U OSIJEKU /

Dva Mercedesa smrskana nakon sudara: Stradao pas, vatrogasci izvlačili ženu

Dva Mercedesa smrskana nakon sudara: Stradao pas, vatrogasci izvlačili ženu
Foto: David Jerkovic/pixsell

Jedna žena bila je u šoku, a drugu su izvlačili vatrogasci uporabom alata

28.9.2025.
15:03
Erik Sečić
David Jerkovic/pixsell
Dva automobila marke Mercedes sudarila se u nedjelju na križanju Vukovarske i Svačićeve ulice u Osijeku, javlja SiB.hr.

Srećom, nije bilo poginulih, ali su vatrogasci morali intervenirati. 

Foto: David Jerkovic/pixsell

Foto: David Jerkovic/pixsell

Davor Škarica, zamjenik zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Osijek kazao je da su u jednom automobilu bile dvije žene, dvoje djece i pas. Jedna žena bila je u šoku, a drugu su izvlačili vatrogasci uporabom alata. 

Foto: David Jerkovic/pixsell

Foto: David Jerkovic/pixsell

Pas ozlijeđen 

"Djeca su neozlijeđena, no pas je ozlijeđen", rekao je Škarica i dodao da je u drugom vozilu bila osoba s invaliditetom koja je sama izašla iz auta pa vatrogasci nisu trebali reagirati, piše SiB.hr

Foto: David Jerkovic/pixsell

Foto: David Jerkovic/pixsell

Detalji i sve okolnosti prometne nesreće još se uvijek istražuju, no na fotografijama s lica mjesta vidi se da su automobili pretrpjeli materijalna oštećenja. 

OsijekPrometna NesrećaAutomobil
