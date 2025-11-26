FREEMAIL
PRETRES KUĆE DILERA /

Drniška policija uhitila muškarca (28): U kući skrivao 'Thompsona', kokain i marihuanu

Drniška policija uhitila muškarca (28): U kući skrivao 'Thompsona', kokain i marihuanu
Foto: Pu šibensko-kninska

Na temelju naloga Županijskog suda u Šibeniku, policija je u utorak pretražila njegov dom i ostale prostore kojima se koristi u mjestu Donje Vinovo

26.11.2025.
10:18
Tesa Katalinić
Pu šibensko-kninska
Drniška policija provela je kriminalističko istraživanje nad muškarcem (28) kojeg se sumnjiči za niz kaznenih djela.

Naime, tereti ga se za nedozvoljeno posjedovanje, izradu i nabavu oružja te eksplozivnih tvari, kao i za neovlaštenu proizvodnju i prodaju droge.

U sklopu istrage, na temelju naloga Županijskog suda u Šibeniku, policija je u utorak pretražila njegov dom i ostale prostore kojima se koristi u mjestu Donje Vinovo. 

Pronašli oružje i drogu

U njegovoj je kući pronađena i oduzeta vojna puška 'Thompson', 253 komada streljiva raznih kalibara, 41 gram kokaina i 1,3 grama marihuane.

"Nakon provedenog kriminalističkog istraživanja, osumnjičeni 28-godišnjaka će danas tijekom jutra uz podnošenje kaznene prijave nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku, biti predan pritvorskom nadzorniku", naveli su iz PU šibensko-kninske.

POGLEDAJTE VIDEO: U petom razredu joint, u osmom na ispumpavanje želuca: 'Upadaju u oružane pljačke zbog kokaina'

OružjeDrogaDrniš
