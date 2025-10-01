Drama u Zaprešiću! Muškarac pretukao ženu pa se zabarikadirao u garažu i prijetio da će sve pobiti

U utorak navečer u Zaprešiću se odvijala prava drama nakon što je muškarac (63) fizički napao i teško ozlijedio članicu obitelji (58), potom se zabarikadirao i prijetio policajcima koji su stigli na intervenciju, javlja Policijska uprava zagrebačka.

Incident se dogodio 22.15 sati u obiteljskoj kući, a kako navode iz policije muškarac je nakon verbalnog sukoba i vrijeđanja fizički nasrnuo na ženu (58). Ozlijeđenoj ženi pružena je liječnička pomoć u Kliničkoj bolnici Sveti Duh, gdje je utvrđeno da je zadobila teške tjelesne ozljede.

Kad je policija stigla na mjesto događaja situacija je dodatno eskalirala. Muškarac se, čim je uočio policiju, zatvorio u garažu te počeo prijetiti da će ih sve pobiti.

Uz uporabu tjelesne snage i sredstava za vezivanje, muškarac je uhićen i priveden u službene prostorije na kriminalističko istraživanje. Nakon liječničkog pregleda utvrđeno je da muškarac nije ozlijeđen, a daljnja medicinska pomoć bit će mu pružena u odgovarajućoj zdravstvenoj ustanovi.

