Drama u Splitu: Nakon utakmice s Partizanom pretučena tri navijača iz Srbije

Nakon košarkaške utakmice između Splita i Partizana došlo je do ozbiljnog incidenta u kojem su napadnuta tri navijača.

Policija je potvrdila da je grupa mlađih osoba napala tri državljanina Srbije, piše Dalmatinski portal.

'Osobe nisu bile najavljene policiji kao službene osobe ili navijači gostujućeg kluba, tako da su izbjegle nadzor i osiguranje policije', rekli su iz Policijske uprave splitsko-dalmatinske.

Lakše ozljede

Prema prvim informacijama, lakše su ozlijeđena dva navijača kojima se trenutačno ukazuje pomoć. Treći je navijač prošao bez ozljeda.

U tijeku je kriminalističko istraživanje nakon kojeg će biti poznato više detalja.

KK Split izgubio je rezultatom od 81-86.

