JUTARNJA DRAMA /

Muškarac izboden u stanu u Splitu, privedena žena

Muškarac izboden u stanu u Splitu, privedena žena
Foto: Ivo Cagalj/pixsell/ilustracija

O svemu je obaviješten zamjenik županijskog državnog odvjetnika

14.11.2025.
11:51
Dunja Stanković
Ivo Cagalj/pixsell/ilustracija
Za sada nerazjašnjena drama odvila se jutros u jednom stanu u Splitu gdje je izboden muškarac (57), a zbog svega je privedena žena.

Policija je objavila da je dobila dojavu da je 57-godišnjak zatražio liječničku pomoć zbog ubodne rane na prsima, zbog koje je i zadržan na liječenju. 

Vjeruje se da je ozlijeđen u stanu u Splitu. 

"U službene prostorije dovedena je jedna ženska osoba koja se dovodi u vezu s događajem i nad njom je u tijeku kriminalističko istraživanje", dodali su iz policije. 

O svemu je obaviješten zamjenik županijskog državnog odvjetnika, a više detalja će otkriti očevid. 

POGLEDAJTE VIDEO: Drama u Zagrebu: Ljudi u crnom pred Srpskom kulturnom centru, policija ih rastjeruje i lovi

SplitCrna KronikaNapadPolicija
