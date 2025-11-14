Muškarac izboden u stanu u Splitu, privedena žena

Za sada nerazjašnjena drama odvila se jutros u jednom stanu u Splitu gdje je izboden muškarac (57), a zbog svega je privedena žena.

Policija je objavila da je dobila dojavu da je 57-godišnjak zatražio liječničku pomoć zbog ubodne rane na prsima, zbog koje je i zadržan na liječenju.

Vjeruje se da je ozlijeđen u stanu u Splitu.

"U službene prostorije dovedena je jedna ženska osoba koja se dovodi u vezu s događajem i nad njom je u tijeku kriminalističko istraživanje", dodali su iz policije.

O svemu je obaviješten zamjenik županijskog državnog odvjetnika, a više detalja će otkriti očevid.

