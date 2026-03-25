Drama na području Broda na Kupi: Pronađeno tijelo u blizini požarišta

Na području Broda na Kupi dogodila se tragedija. Pronađeno je tijelo osobe u blizini požarišta.

Kako je policija izvijestila, oko 19.40 sati na požarištu na otvorenom prostoru iza obiteljske kuće na području Broda na Kupi pronađeno je izgorjelo mrtvo tijelo.

Na mjesto događaja upućene su nadležne službe. Slijedi očevid kojim će se utvrditi sve okolnosti ovog događaja.