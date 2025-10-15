TRAJE ISTRAGA /

Drama na jugu Hrvatske: Pronađeno tijelo muškarca

Drama na jugu Hrvatske: Pronađeno tijelo muškarca
×
Foto: Rtl

Policija provodi očevid kojim će se utvrditi identitet preminule osobe i okolnosti smrti.

15.10.2025.
20:50
danas.hr
Rtl
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Na području Petrova sela na dubrovačkom području večeras je pronađeno tijelo muškarca, potvrdila je policija.

Tijelo je otkriveno nakon dojave građana, a policija je odmah izašla na teren, piše Dubrovački dnevnik.

U tijeku je očevid kojim će se utvrditi identitet preminule osobe i okolnosti smrti. Više informacija bit će poznato nakon dovršetka istrage.

POGLEDAJTE VIDEO: Ravnateljica i djelatnice Centra u Rijeci optužene zbog smrti dječaka (15)

PolicijaTijelo MuskarcaDubrovnik
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
TRAJE ISTRAGA /
Drama na jugu Hrvatske: Pronađeno tijelo muškarca