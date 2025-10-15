Drama na jugu Hrvatske: Pronađeno tijelo muškarca

Na području Petrova sela na dubrovačkom području večeras je pronađeno tijelo muškarca, potvrdila je policija.

Tijelo je otkriveno nakon dojave građana, a policija je odmah izašla na teren, piše Dubrovački dnevnik.

U tijeku je očevid kojim će se utvrditi identitet preminule osobe i okolnosti smrti. Više informacija bit će poznato nakon dovršetka istrage.

POGLEDAJTE VIDEO: Ravnateljica i djelatnice Centra u Rijeci optužene zbog smrti dječaka (15)