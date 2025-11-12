FREEMAIL
UŽAS KOD ŠIBENIKA /

U moru pronađeno beživotno tijelo muškarca (49)

Foto: Rtl

Tijelo je prevezeno na Odjel patologije Opće bolnice u Šibeniku

12.11.2025.
9:42
danas.hr
Rtl
Na području Šibenika jučer je pronađeno beživotno tijelo u moru. Kako je izvijestila jutros policija, u jutarnjim satima su zaprimili dojavu da se u moru, u plitkoj priobalnoj zoni, u mjestu Žaborić nalazi muško beživotno tijelo.

Policija je objavila da se radi o 49-godišnje državljaninu Slovačke te kako nisu pronađeni tragovi koji bi upućivali da je smrt nastupila kao posljedica kaznenog djela.

Tijelo je prevezeno na Odjel patologije Opće bolnice u Šibeniku.

