15.27 - Prošla su dva dana od krvavog napada na Hvaru gdje je poznati ugostitelj Josip Ćurković napao svojeg konkurenta, poznatog vlasnika ribljeg restorana Gariful Ivana Gospodnetića i njegovog kuhara.

Ćurković je osumnjičen za napad i pokušaj nanošenja teških tjelesnih ozljeda. Cijeli obračun snimile su nadzorne kamere na kojima se jasno vidi da u nasilju sudjeluje više muškaraca. Tek se treba utvrditi pravi razlog sukoba.

Na Hvaru je održan prosvjed ugostitelja. Pred Garifulom se sinoć okupilo više stotina ljudi. "Radi se o tihom prosvjedu, ljudi su pjevali pjesme. Okupljeni su ispred ulaza u Carpe Diem i praktički je blokiran ulaz u kafić. Nije bilo naznaka suprotstavljanja zaštitara. Vidimo da ima dosta policije, no sve protječe u mirnom tonu", opisao je jedan Hvaranin stanje na rivi za te dodao da su planirali ostati u gradu do 2 sata do kada radi Carpe Diem. O napadu se oglasio i gradonačelnik Hvara Rikardo Novak koji je oštro osudio sukob i poručio da takvom ponašanju nema mjesta u gradu.

O svemu se oglasio i DORH. Njihovo priopćenje prenosimo u cijelosti:

"Općinsko državno odvjetništvo u Splitu zaprimilo je kaznenu prijavu Policijske uprave splitsko-dalmatinske protiv osumnjičenog 62-godišnjeg državljanina Republike Hrvatske zbog osnovane sumnje da je počinio kazneno djelo teške tjelesne ozljede u pokušaju iz članak 118. stavak 1. u svezi članka 34. Kaznenog zakona.

Postoji osnovana sumnja da je osumnjičeni 62-godišnjak 28. srpnja 2024., u Hvaru, u cilju da teško ozlijedi jednog muškarca više ga puta udario zatvorenom šakom u glavu i spremnikom za plin (plinska kartuša), a kada ga je drugi muškarac pokušao spriječiti u daljnjem napadu, osnovano se sumnja da je, u nakani da i njega teško tjelesno ozlijedi, udario ga staklenom čašom u glavu uslijed čega su obojica oštećenika zadobili ozljede lake naravi.

Ovo državno odvjetništvo će, po provedenom ispitivanju osumnjičenika, podnijeti sucu istrage Županijskog suda u Splitu prijedlog za određivanje istražnog zatvora protiv osumnjičenika zbog postojanja osobitih okolnosti koje upućuju na opasnost da bi boravkom na slobodi mogao ometati kazneni postupak utjecajem na svjedoke te da bi mogao ponoviti isto ili teže kazneno djelo (članak 123. stavak 1. točka 2. i 3. Zakona o kaznenom postupku).", poručili su iz DORH-a.