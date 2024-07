Nakon što su u hvarskom restoranu "Gariful" napadnuti vlasnik restorana Ivan Gospodnetić i kuhar Dinko Petričević zvani Mijo, ugostitelji su im sinoć organiziranim okupljanjem odlučili dati podršku

"Dragi moji, hvarski ugostitelji noćas nam se dogodio napad na našeg kolegu, pokušaj ubojstva od nazovimo našeg kolege ugostitelja. Vlasnika Carpe Diema kojem je sinoć smetala njegova muzika. Ja bi pozvao sve Hvarane da se večeras skupimo na vrh rive oko 11 sati i damo podršku našem Garifulu da ovo sve izdrži jer mi ne znamo ko je sljedeći?", poruka je koja se dijelila na Whatsappu

Tako se sinoć pred Garifulom okupilo više stotina ljudi u znak podrške napadnutim ugostiteljima, javlja Dalmacija Danas.

"Vlasnik Ivan Gospodnetić se u jednom trenutku pojavio na terasi kada su se zapalile bengalke. On ima pristup na tu terasu iz svog restorana, zapravo se nalazi iznad ulaza u Carpe Diem. Cijelo se osoblje došlo javiti okupljenima ispred ulaza u Gariful. Radi se o tihom prosvjedu, ljudi su pjevali pjesme. Okupljeni su ispred ulaza u Carpe Diem i praktički je blokiran ulaz u kafić. Nije bilo naznaka suprotstavljanja zaštitara. Vidimo da ima dosta policije, no sve protječe u mirnom tonu", opisuje je jedan Hvaranin stanje na rivi za Dalmaciju Danas te dodao da su planirali ostati do 2 sata do kada radi Carpe Diem u gradu.

Pjesmom su podržali Gariful, zviždali su i skandirali 'Odlazi! Odlazi! Odlazi!' pred Carpe Diemom. Hvarani su blokirali ulaz u kafić, pozdravljali svakog gosta koji bi napustio taj objekt i zviždali svakome tko bi u Carpe Diem ulazio.

