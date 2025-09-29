Diler pao u Kutini, pazite što je sve imao u kući: Keš za mutne poslove dobivao u pet valuta

Kutinska policija zaplijenila je veće količine narkotika i uhitila 42-godišnjeg muškarca pod sumnjom za počinjenje kaznenih djela neovlašte proizvodnje i promet drogama, priopćeno je u ponedjeljak iz Policijske uprave sisačko-moslavačke.

Po nalogu suda policija je izvršila pretragu obiteljske kuće osumnjičenog te je pronađeno i oduzeto 7305 grama cannabisa, 901 gram amfetamina, 311 komada tableta MDMA, tzv. "ecstasy", ukupne mase 163 grama, 395 grama hašiša, 110,5 mililitara ulja konoplje, sjemenke indijske konoplje i četiri digitalne vage.

Našli i revolver

Osim narkotika policija je od osumnjičenog oduzela revolver NN marke s pripadajućim streljivom kalibra.22LR i još 25 komada streljiva kalibra 7,65 mm.

Foto: Pu Sisačko-moslavačka

U pretrazi je pronađen i novac za koji policija sumnja da potječe od prodaje droge - 15.035 eura, 850 konvertibilnih maraka, 270 kanadskih dolara, 75 britanskih funti i 30 švicarskih franaka.

Nakon završenog kriminalističkog istražvanja osumnjičeni je uhićen i uz kaznenu prijavu predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave sisačko-moslavačke.

POGLEDAJTE VIDEO: Roditelji, pazite! Djeca ne stradavaju kao pješaci, nego u vašim automobilima