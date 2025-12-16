Specijalci spasili čovjeka iz goruće kuće! Sam ju je zapalio? 'Nepomično je ležao...'

Pripadnici specijalne policije u Solinu su pomogli izvući muškarca iz kuće zahvaćene požarom koji je, sumnja se, sam izazvao, izvijestila je splitsko-dalmatinska policija.

Sve se odvijalo u popodnevnim satima kada je policija zaprimila dojavu da je muškarac na katu kuće izazvao požar te da u stanu ima plinsku bocu. Na teren su odmah poslane žurne službe, ovatrogasaca, do hitne pomoći, policije i taktički tim službenika specijalne policije s pregovaračem.

Kako bi zaštitili širu zonu, evakuirali su stnaovnike i iz susjedne kuće.

"Dolaskom na mjesto događaja, taktički tim i pregovarač utvrđuju da se osoba nalazi u stanu na prvom katu iz kojeg se izlazi dim i vidi se vatra. Policijski službenici odmah kreću u intervenciju kako bi pokušali spasiti muškarca koji se nalazio u stanu zahvaćenog vatrom", objavila je policija.

Muškarca spašavali iz plamena

Policajci su razvalili ulazna vrata te su vatrogasnim aparatom pokušali ugasiti požar u hodniku stana. No, vatra se razbuktala i bilo je nemoguće ući u stan i doći do muškarca.

"Dok vatrogasci pokušavaju ugasiti požar, u isto vrijeme, s obzirom na to da se požar razbuktao po cijelom stanu i potkrovlju, policijski službenici taktičkog tima se prebacuje na istočni balkon gdje uz pomoć sredstva za razvaljivanje, razbijaju balkonsko staklo kako bi pokušali iz stana izvaditi muškarca", dodaju iz policije.

Tada je specijalac uočio muškarca kako nepomično leži na podu u dnevnom boravku te ulazi i izvlači ga na balkon. Tada ga je, s drugim kolegama imobilizirao i zajedno su ga spustili s prvog kata u prizemlje.

Muškarac je prevezen u bolnicu i zadržan na daljnjem liječenju.

"Policijski službenici specijalne policije od dolaska na intervenciju do završetka iste, u cilju zaštite života osoba proveli su sve potrebne mjere i radnje te su se maksimalno angažirali kako bi muškarcu koji se nalazio u zapaljenom stanu pokušali spasiti život", zaključuje splitska policija.

Požarište je osigurano te će se obaviti očevid nakon kojeg će biti poznato više detalja.

