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UHIĆENI SU /

Česi na Lošinju pronašli torbicu s 45.000 eura: Otkriveno što su učinili s novcem

Česi na Lošinju pronašli torbicu s 45.000 eura: Otkriveno što su učinili s novcem
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Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Navodno su nakon uhićenja tvrdili na nisu uzeli novac koji nedostaje i da su torbicu slučajno našli u šetnji uz cestu

16.7.2026.
8:37
Dunja Stanković
Davor Puklavec/PIXSELL
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Dvojica 27-godišnjih Čeha uhićena su u Hrvatskoj te su završili u riječkom istražnom zatvoru zbog sumnje da su zadržali torbicu s 45.000 eura koju su pronašli u Malom Lošinju. O slučaju je prvi izvijestio Burin, a vijest je stigla i do čeških medija i njihovog Ministarstva vanjskih poslova. 

Prema sumnjama policije, češki su državljani u petak oko 19 sati pronašli na tlu torbicu marke "Luis Vuitton" u Ulici Priko u Malom Lošinju. U papirnatoj kuverti banke u torbici bilo je 45.000 eura, a u novčaniku vlasnika još 300, uz osobne stvari. 

Policija je Čehe pronašla, a dodatan problem im je zadalo i to što je iz torbice nedostajalo 6.100 eura. 

Negiraju optužbe

Čehe se sumnjiči za kazneno djelo utaje, a na Županijskom sudu u Rijeci određen im je istražni zatvor. Uplatom jamčevine od 3.200 eura za svakog mogu na slobodu. 

Navodno su nakon uhićenja tvrdili na nisu uzeli novac koji nedostaje i da su torbicu slučajno našli u šetnji uz cestu. 

O svemu se oglasilo češko Ministarstvo vanjskih poslova koje navodi da su u slučaj uključeni diplomati u veleposlanstvu u Zagrebu i konzularnom uredu u Rijeci, koji su kontaktirali obitelji uhićenih. 

"S obzirom na osjetljivost slučaja, u ovom trenutku nećemo davati nikakve daljnje informacije", naveli su iz Ministarstva za češki portal Seznamzpravy. 

Mali LošinjNovacEuričesiZatvor
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