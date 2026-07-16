Česi na Lošinju pronašli torbicu s 45.000 eura: Otkriveno što su učinili s novcem

Dvojica 27-godišnjih Čeha uhićena su u Hrvatskoj te su završili u riječkom istražnom zatvoru zbog sumnje da su zadržali torbicu s 45.000 eura koju su pronašli u Malom Lošinju. O slučaju je prvi izvijestio Burin, a vijest je stigla i do čeških medija i njihovog Ministarstva vanjskih poslova.

Prema sumnjama policije, češki su državljani u petak oko 19 sati pronašli na tlu torbicu marke "Luis Vuitton" u Ulici Priko u Malom Lošinju. U papirnatoj kuverti banke u torbici bilo je 45.000 eura, a u novčaniku vlasnika još 300, uz osobne stvari.

Policija je Čehe pronašla, a dodatan problem im je zadalo i to što je iz torbice nedostajalo 6.100 eura.

Negiraju optužbe

Čehe se sumnjiči za kazneno djelo utaje, a na Županijskom sudu u Rijeci određen im je istražni zatvor. Uplatom jamčevine od 3.200 eura za svakog mogu na slobodu.

Navodno su nakon uhićenja tvrdili na nisu uzeli novac koji nedostaje i da su torbicu slučajno našli u šetnji uz cestu.

O svemu se oglasilo češko Ministarstvo vanjskih poslova koje navodi da su u slučaj uključeni diplomati u veleposlanstvu u Zagrebu i konzularnom uredu u Rijeci, koji su kontaktirali obitelji uhićenih.

"S obzirom na osjetljivost slučaja, u ovom trenutku nećemo davati nikakve daljnje informacije", naveli su iz Ministarstva za češki portal Seznamzpravy.