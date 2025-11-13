U gluho doba noći provalili u dom i premlatili starce: 'Vikao je daj pare'

Kad ih je oko 4 sata jučer probudilo otvaranje vrata, kažu, nisu ni sanjali da je riječ o provalnicima koji su im željeli uzeti novac, a kamoli da će izudarati 87-godišnjeg S. N. po glavi i zadati mu ozljede zbog kojih je završio u Kliničkom bolničkom centru Osijek

Provala u kuću, a potom i napad na stariji bračni par u Bolmanu uznemirio je tamošnje mještane. Vijest o napadu zasad nepoznatih počinitelja, a o čemu je jutros izvijestila i PU osječko-baranjska, neugodno ih je iznenadio.

86-godišnja J. N. i godinu dana stariji S. N. nisu vjerovali što će im se dogoditi, opisali su za SiB.hr.

Počeli su je šamarati

"Muž je gledao dokasna televizor i zaspao pa sam mislila da me to on budi i da se zafrkava. No, netko velik počeo me šamarati i udario me u glavu te vikao da dam pare", ispričala je za SiB.hr 86-godišnja J. N.

Upitala ih je jesu li poludjeli, kaže, a potom su ispreturali cijelu sobu, otvorivši ladice i regal u potrazi za novcem. Kad je "veliki", kako ga je opisala, vidio da nema novca, skočio je na njezina supruga i počeo ga udarati po glavi. Pobjegli su, kaže, tek kad je počela vikati.

Izudarali ga po glavi

"Srećom, nije mu probijena glava, a mislila sam da ga tuku bokserom", ispričala je, dok je njezin suprug pojasnio da nije bila riječ o bokseru jer bi ga, kaže nam, ubili.

Nakon liječničke obrade sanirali su ozljedu šivanjem glave, a dobio je, priča nam njegova supruga i injekcije protiv trovanja.

"Ne mora van iz tople kuće i vjerujem da će proći", kaže nova starica, naglasivši da joj nije jasno što su kod njih dvoje koji žive s minimalnom mirovinom, tražili novac.

Izgubili sina, imaju samo jedno drugo

Na upit imaju li djece, rekla nam je da su imali sina no u 52. godini, nažalost, preminuo je. Iako su ondje sami, poručili su da će jedno drugo, kao što to inače čine, čuvati, jer nemaju nikoga svoga.

“Imamo sad ključ i zaključavat ćemo vrata. No, ono što imamo malo sirotinje naše je i naravno da ne damo da nam to itko uzme“, poručila je starica, dodajući kako se nada da će policija uspjeti pronaći počinitelje.

