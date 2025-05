Bivši Plenkovićev ministar autom udario biciklista: 'Išao sam puževim korakom'

Bivši ministar gospodarstva Davor Filipović u ulici Svetice u Zagrebu naletio je autom na biciklista na pješačkom prijelazu, javlja 24sata te dodaje da su došli hitna pomoć i policija koja je obavila očevid.

Filipović je za 24sata rekao da mu je žao zbog prometne nesreće te da je u automobilu bio sa suprugom i djetetom.

"Izlazio sam na glavnu cestu. Naišao je biciklist preko pješačkog prijelaza. Hvala Bogu da nije nitko ozbiljnije ozlijeđen. Žao mi je što se to uopće i dogodilo. Zvao sam hitnu i policiju. To je ulaz iz moje ulice na glavnu cestu. Stvarno sam išao puževim korakom. Alkotestirali su me, napuhao sam 0.0. Hitna je muškarca odvezla. Interesirao sam se za njegovo stanje, rekli su mi da je s njim sve u redu. Kontaktirat ću gospodina svakako", kaže Filipović.

