Automobil planuo tijekom vožnje kraj Virovitice, vozač (63) prošao bez ozljeda

U ponedjeljak, 29. lipnja, oko 12 sati, u mjestu Toranj došlo je do samozapaljenja osobnog automobila tijekom vožnje, izvijestila je PU požeško-slavonska.

Automobilom je upravljao 63-godišnji vozač, a požar je izbio u prostoru motora. Vatra je zahvatila gorive i topive dijelove motornog prostora te ih u potpunosti uništila.

U incidentu nije bilo ozlijeđenih osoba, a materijalna šteta procijenjena je na oko tisuću eura.