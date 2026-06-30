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Automobil planuo tijekom vožnje kraj Virovitice, vozač (63) prošao bez ozljeda

Automobil planuo tijekom vožnje kraj Virovitice, vozač (63) prošao bez ozljeda
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Foto: PU požeško-slavonska, Ilustracija

Automobilom je upravljao 63-godišnji vozač, a požar je izbio u prostoru motora

30.6.2026.
9:16
Tajana Gvardiol
PU požeško-slavonska, Ilustracija
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U ponedjeljak, 29. lipnja, oko 12 sati, u mjestu Toranj došlo je do samozapaljenja osobnog automobila tijekom vožnje, izvijestila je PU požeško-slavonska.

Automobilom je upravljao 63-godišnji vozač, a požar je izbio u prostoru motora. Vatra je zahvatila gorive i topive dijelove motornog prostora te ih u potpunosti uništila.

U incidentu nije bilo ozlijeđenih osoba, a materijalna šteta procijenjena je na oko tisuću eura.

SamozapaljenjeAutomobiViroviticaPu Požeško-slavonska
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