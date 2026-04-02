NESREĆA U BARANJI /

NESREĆA U BARANJI / Autom se zabio u rampu i preletio preko pruge: Troje male djece završilo u bolnici

Autom se zabio u rampu i preletio preko pruge: Troje male djece završilo u bolnici
Foto: SiB

Nakon dojave o prometnoj nesreći dva vozila hitne pomoći upućena su na mjesto gdje se nesreća dogodila

2.4.2026.
12:48
danas.hr
SiB
Na državnoj cesti D7 u četvrtak ujutro dogodila se prometna nesreća na pružnome prijelazu kraj mjesta Švajcarnica u Baranji. Za sada nije poznato kako je došlo do sudara, a iz fotografija je vidljivo da je vozač razbio cijelu rampu.

Autom se zabio u rampu i preletio preko pruge: Troje male djece završilo u bolnici
Foto: SiB
Autom se zabio u rampu i preletio preko pruge: Troje male djece završilo u bolnici
Foto: SiB

Svjedok je za SiB rekao kako se automobil koji se kretao iz smjera Osijeka prema Belom Manastiru, zabio u kućicu koja regulira rampu i preletio na drugu stranu pruge.

Autom se zabio u rampu i preletio preko pruge: Troje male djece završilo u bolnici
Foto: SiB
Autom se zabio u rampu i preletio preko pruge: Troje male djece završilo u bolnici
Foto: SiB

Kako SiB doznaje od zamjenice ravnateljice Zavoda za hitnu medicinsku pomoć, dr. med. Sunčice Prašnički, nakon dojave o prometnoj nesreći dva vozila upućena su na mjesto gdje se dogodila nesreća.

U vozilu peteročlana obitelj

Kako su odgovarili iz Policijske uprave osječko-baranjske, dojava o prometnoj nesreći na D7 u blizini Švajcarnice i pružnoga prijelaza zaprimljena je u 9.39 sati.

Autom se zabio u rampu i preletio preko pruge: Troje male djece završilo u bolnici
Foto: SiB
Autom se zabio u rampu i preletio preko pruge: Troje male djece završilo u bolnici
Foto: SiB

"Prometna nesreća nema nikakve veze s pružnim prijelazom. Prema prvim informacijama s kojima raspolažemo, vozač se vjerojatno nije držao sredine prometnice te je zahvatio bankinu i sletio s ceste", kaže osječka policija. U vozilu je bila obitelj, točnije roditelji i troje djece u dobi od jedne do pet godina starosti i svi su, kažu u PU osječko-baranjskoj, prevezeni u bolnicu.

Autom se zabio u rampu i preletio preko pruge: Troje male djece završilo u bolnici
Foto: SiB
Autom se zabio u rampu i preletio preko pruge: Troje male djece završilo u bolnici
Foto: SiB

Roditelji vjerojatno nisu teže ozlijeđeni, no kako je riječ o maloj djeci i oni su nakon nesreće prevezeni u osječki Klinički bolnički centar. Policija provodi očevid nesreće nakon kojeg će biti poznato više detalja ove teške nesreće. Promet se na tom dijelu D7 odvija otežano.

