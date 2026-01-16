Nevjerojatan ulov policije u Dubravi: Vozačica (35) nanizala gotovo sve prekršaje koji postoje

Zagrebačka policija u srijedu u Dubravi imala je pune ruka posla s 35-godišnjom vozačicom. Oko 21.10 sati zaustavila ju je u Ulici kneza Branimira, a nadzorom je utvrđeno više prekršaja.

Vozačica je upravljala vozilom bez položenog vozačkog ispita, vozilu je istekla prometna dozvola, nije koristila sigurnosni pojas, kod sebe nije imala prometnu dozvolu ni osobnu iskaznicu.

Također, policija je utvrdila da vozilo nije imalo propisani broj registarskih pločica i da je automobil tehnički neispravan zbog oštećenja brave na vozačevim vratima.

Vozačica uhićena i pospremljena u zatvor

Vozačica je uhićena i dovedena na Općinski prekršajni sud u Zagrebu.

"Policija je u optužnom prijedlogu predložila da se vozačicu proglasi krivom, kazni novčanom kaznom u iznosu od 1.920 eura, izrekne kazna zatvora u trajanju od 60 dana te zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom B kategorije u trajanju od tri mjeseca", stoji u priopćenju PU zagrebačke.

Sud joj je izrekao novčanu kaznu od 600 eura. Dobila je i uvjetnu kaznu zatvora u trajanju od 60 dana, s rokom kušnje od 12 mjeseci.

