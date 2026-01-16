FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
JE LI OVO MOGUĆE? /

Nevjerojatan ulov policije u Dubravi: Vozačica (35) nanizala gotovo sve prekršaje koji postoje

Nevjerojatan ulov policije u Dubravi: Vozačica (35) nanizala gotovo sve prekršaje koji postoje
×
Foto: Zeljko Lukunic/pixsell

Vozačica je uhićena i dovedena na Općinski prekršajni sud u Zagrebu

16.1.2026.
16:25
danas.hr
Zeljko Lukunic/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Zagrebačka policija u srijedu u Dubravi imala je pune ruka posla s 35-godišnjom vozačicom. Oko 21.10 sati zaustavila ju je u Ulici kneza Branimira, a nadzorom je utvrđeno više prekršaja. 

Vozačica je upravljala vozilom bez položenog vozačkog ispita, vozilu je istekla prometna dozvola, nije koristila sigurnosni pojas, kod sebe nije imala prometnu dozvolu ni osobnu iskaznicu. 

Također, policija je utvrdila da vozilo nije imalo propisani broj registarskih pločica i da je automobil tehnički neispravan zbog oštećenja brave na vozačevim vratima.

Vozačica uhićena i pospremljena u zatvor

Vozačica je uhićena i dovedena na Općinski prekršajni sud u Zagrebu. 

"Policija je u optužnom prijedlogu predložila da se vozačicu proglasi krivom, kazni novčanom kaznom u iznosu od 1.920 eura, izrekne kazna zatvora u trajanju od 60 dana te zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom B kategorije u trajanju od tri mjeseca", stoji  u priopćenju PU zagrebačke.

Sud joj je izrekao novčanu kaznu od 600 eura. Dobila je i uvjetnu kaznu zatvora u trajanju od 60 dana, s rokom kušnje od 12 mjeseci.

POGLEDAJTE VIDEO: Zimske obveze građana: Policija kontrolira, kazne nisu male

PolicijaDubravaVozačica
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
JE LI OVO MOGUĆE? /
Nevjerojatan ulov policije u Dubravi: Vozačica (35) nanizala gotovo sve prekršaje koji postoje