Art Shop Unique obilježava 18. godišnjicu postojanja

Brend Art Shop Unique pod nazivom "18 Years of Stone" u Primoštenu 18. srpnja 2026. slavi 18. godina postojanja.

Ivana Mrduljaš, osnivačica brenda Art Shop Unique, već 18 godina ručno izrađuje nakit od bračkog kamena. Kroz svoj rad čuva bogatu lokalnu baštinu i pretvara je u unikatne komade nakita koji nose priču o Hrvatskoj i Jadranu.

Foto: Željka Starčević

Art Shop Unique donosi jedinstvenu priču o tome kako prirodni materijal duboko ukorijenjen u hrvatskoj kulturi dobiva novi život kroz moderan minimalistički dizajn. Kroz ručno izrađene komade nakita priča o bračkom kamenu putuje izvan granica Hrvatske, do kupaca diljem svijeta, prenoseći dio jadranskog krajolika, tradicije i ručne izrade u svakodnevni život.

Foto: Željka Starčević

Biografija

Art Shop Unique je autorski brend ručno izrađenog nakita koji je 2008. godine osnovala Ivana Mrduljaš u Primoštenu. Od samih početaka inspiraciju pronalazi u prirodnim materijalima i hrvatskoj kulturnoj baštini, a brački kamen postaje njezin prepoznatljiv materijal kroz koji oživljava tradiciju i pronalazi svoj izričaj.

Foto: Željka Starčević

Svaki komad izrađuje se ručno, uz naglasak na kvalitetu materijala, dugotrajnost i priču koju nosi. Kamen koji je stoljećima bio dio hrvatske arhitekture i klesarske tradicije dobiva novi oblik kroz nakit koji putuje diljem svijeta i mnogima postaje uspomena na Hrvatsku, Jadran i trenutke koje žele sačuvati.

Foto: Željka Starčević

Foto: Željka Starčević

O kamenu

Brački kamen je bijeli vapnenac s otoka Brača, oblikovan milijunima godina prirodnih procesa i prepoznatljiv po svojoj strukturi i jedinstvenim detaljima nastalim od fosilnih ostataka. Stoljećima se koristi u hrvatskom graditeljstvu, a njegova se vrijednost danas prepoznaje i izvan arhitekture. U kolekcijama Art Shop Unique ovaj prirodni materijal dobiva novu namjenu, pretvarajući dio otočne povijesti u suvremeni predmet za svakodnevno nošenje.