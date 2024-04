RTL ovog mjeseca slavi 20 godina postojanja, a tom prilikom prisjetit ćemo se njegovih najboljih i najzanimljivijih projekata. Jedan od njih svakako je show "Život na vagi", čije propuštene epizode možete pogledati na platformi Voyo.

Natjecatelji se kroz emisiju suočavaju s mnogim izazovima i životnim problemima, a u tome im pomažu stručni treneri, liječnici i psiholozi. Show je jedan od najuspješnijih projekata RTL-a i velik ponos jer mijenja živote nabolje.

Najveći izazov s kojim se suočava većina natjecatelja je prilagodba prehrane. U prvih šest sezona, glavna nagrada koju su kandidati mogli osvojiti bila je 150.000 kuna (19.908,42 eura), a za nefinaliste bila je nagrada od 50.000 kuna (6.636,14 eura). Od sedme sezone, glavna nagrada je bila 20.000 eura, a za pobjednika nefinalista 7.500 eura.

Do sada je emitirano sedam sezona, a za osmu su krenule prijave još u siječnju. U svakoj sezoni postojala su dva pobjednika, od kojih je jedan bio finalist, a drugi nefinalist.

Pobjednik prve sezone 'Života na vagi'

Ivan Krolo

Splićanin Ivan Krolo pobjednik je prve sezone "Života na vagi". Bio je jedini Dalmatinac u prvoj sezoni showa, što je dokaz da i mediteranska hrana zna 'natući' kilograme ako se u istoj previše uživa. U kuću je ušao sa 128,9 kilograma, a tada je otkrio kako se rekreativno bavi sportom i to kao trener tenisa te da je u svoje slobodno vrijeme besplatno trenirao siromašnu 12-godišnju djevojčicu jer ga je, kako je rekao, ispunjavalo vidjeti njezin napredak.

Foto: RTL Foto: RTL

Dok je ušao u show imao je 31 godinu, živio je s roditeljima u Splitu gdje je još kao mladić krenuo trenirati rugby. Zbog velike predanosti i ljubavi prema tom sportu ostvario je dobre rezultate i ušao u reprezentaciju. S obzirom na to da zna što znači predano trenirati, bio je vrlo uvjeren u svoj uspjeh u gubljenju kilograma, što je i uspio dokazati jer je izgubio čak 45 kilograma te iz showa izašao kao pobjednik s 83,9.

Foto: RTL Foto: RTL

Nakon izlaska iz showa, Krolo je pronašao pravu ljubav. Prohodao je s producenticom Ivanom Šimac koju je upoznao za vrijeme trajanja showa, a nedugo nakon završetka i započeli ljubavnu vezu, koja traje već sedam godina.

"Ne samo da sam uspio smršavjeti nego sam uspio pronaći i djevojku. Prvi dan kad me nazvala, imao sam osjećaj da će to biti to", priznao je Krolo ranije za RTL.

Krolo se pojavio i u drugoj epizodi uskršnjeg specijala "Domaće i tradicionalno sa Špičekom by SPAR", gdje je sa Špičekom pripremao brancina u soli.

"Baš mi je drago što pripremamo ribu, ona mi je draža od bilo kojeg mesa. Nikad je nisam pripremao na ovaj način, baš se veselim naučiti nešto novo", otkrio je Ivan tada.

Gabrijela Crnjac

Gabrijela Crnjac pobijedila je kao nefinalistkinja prve sezone showa. Ekonomski je tehničar po zanimanju. U show je ušla kao najteža ženska kandidatkinja prve sezone, s 183,7 kilograma. Tada je imala 25 godina, a došla je iz Slavonskog Broda, gdje živi s majkom i ocem. Gabrijela ima još dva brata i sestru. Svi su preselili u Dublin,a Gabrijela je odlučila pronaći posao u Slavonskome Brodu i ostati s roditeljima.

Foto: RTL Foto: RTL Pobjednica nefinalistkinja prve sezone Života na vagi

Rekla je kako joj je bilo jako teško pronaći posao i da je kao pretila osoba doživjela svašta od poslodavaca. Njezin cilj bio je podići svijest u Hrvatskoj o načinu na koji se ljudi, najviše upravo poslodavci, odnose prema pretilim osobama.

Najveći motiv joj je bilo, želja da jednog dana ima obitelj što tada nije mogla zamisliti. Otkrila je tada i kako nije nikada bila u vezi niti se ikada poljubila. Unatoč svim poteškoćama koje je proživjela uspijevala je ostati pozitivna i nasmijana djevojka.

U finalu skinula je 54,7 kilograma, a ni nakon izlaska iz showa nije odustajala od cilja. Prošle godine otkrila je da je od početka showa do tada uspjela skinuti 110 kilograma te došla na 73.

Foto: RTL Foto: RTL Gabrijela Crnjac, pobjednica nefinalistkinja prve sezone Života na vagi

Gabrijelinom transformacijom se tada pohvalila i Marijana Batinić na svom Instagram storyju, gdje je objavila nekoliko njezinih fotografija.

"Nekad je bila zarobljena u svome tijelu (183 kilograma), a danas ova mlada, vrijedna žena živi svoj san", napisala je voditeljica na fotki.

Foto: instagram Foto: instagram

Nedugo nakon toga, Gabrijela je za RTL.hr je progovorila o promjeni načina života.

"Nakon izlaska iz showa, kao i svi ljudi, imala sam uspona i padova, pluseva i minusa na vagi. Najviše što sam vratila u jednom periodu bilo je desetak kilograma, ali sam ih jednako brzo i skinula. Nakon showa jedan period surađivala sam sa Sanjom, tako da mi nije falila u teretani. Što se tiče obroka, pripremala sam ih sama, uvijek dan ranije. Iz prehrane sam jedino izbacila kruh, isključivo zato što mi je to najdraža namirnica i teško se kontroliram.

Svu ostalu hranu si priuštim kada želim. Kada mi se jede sladoled, pojedem ga. Kada mi se jede burek, pojedem ga. Ne branim si ništa, ali pazim kada i koju količinu ću jesti. Jelovnik mi se bazira na 80% mesa i povrća, a 20 % svega ostaloga", ispričala je tada.

Dorian Crnković

Dorian Crnković, pobjednik je druge sezone "Života na vagi". Kako je rekao tada, u show se prijavio jer su ga motivirali kandidati prve sezone te je smatrao da mu je to prilika života. Imao je cilj smršavjeti 70-ak kilograma jer zbog prekomjerne težine nije mogao normalno funkcionirati u svakodnevnim situacijama. Otkrio je kako je i ranije pokušavao smršavjeti, vježbajući u teretani, ali nikad nije bio dovoljno uporan da svoj cilj i ostvari.

Foto: RTL Foto: RTL Pobjednik druge seozne Života na vagi

Dorian je u show ušao sa 177,6 kilograma. Presudan događaj u njegovu životu i trenutak kada je počeo gomilati kilograme bio je rastanak roditelja, a prijavom u 'Život na vagi' htio je dokazati svojim bližnjima da može i hoće uspjeti kako bi opet igrao nogomet, bavio se judom, veslanjem i slično.

Na finalnom vaganju imao je 100,6 kila, -77 manje nego na početku showa.

Foto: RTL Foto: RTL Dorian Crnković, pobjednik druge sezone Života na vagu

U showu se zaljubio u kandidatkinju Ivanu Stapić, a nakon četiri godine veze, 2021. par se vjenčao u Splitu.

Foto: Instagram Foto: Instagram

Jelena Putnik

Zagrepčanka Jelena Putnik pobijedila je kao nefinalistkinja druge sezone. Pri ulasku u show otkrila je da je sretno je zaljubljena, ali za potpunu sreću ipak je željela smršavjeti. Na kilaži je dobila nakon što se prestala baviti sportom, ali i cijeli život je imala „višak“. Kilogrami su joj stvarali problem jer je često umorna i bezvoljna, a u Život na vagi je došla s ciljem da trajno promijeni svoje prehrambene i životne navike, a ne da ostvari privremeni gubitak kilograma.

Pokušavala je smršavjeti i ranije, ali se internetske dijete nisu pokazale nimalo uspješnima. Smatra da kilograme nije izgubila jer je imala teške životne situacije u kojima joj je vlastiti opstanak bio prioritet pa se nije stigla ni mogla baviti kilogramima. Iskreno je priznala da je dvaput gubila svoj dom te je morala kretati ispočetka, a tada je napustila i sport. Naime, Jelena je prošla kroz deložaciju, bolest majke, smrt oca, a morala se brinuti i za 95-godišnju baku.

Jelena je u show ušla sa 112,9 kilograma.

Foto: RTL Foto: RTL

U finalu je vaga pokazala da je Jelena izgubila 45,2 kilograma, pa je iz showa izašla sa 67,7.

Foto: RTL Foto: RTL

Jelena je nakon završetka showa postala certificirana fitness instruktorica. Prošle sezone pružila je podršku bračnom paru Bartulović u ostvarenju njihovog sna. U razgovoru za RTL.hr, podijelila je svoje dojmove s treninga i otkrila što je glavna motivacija u njezinom poslu.

Njezina sportska prošlost obogatila ju je iskustvom i znanjem, a formalno školovanje na fitnes učilištu pružilo joj je odličan temelj za rad u tom području.

Naglasila je da je njezin rad nakon iskustva u "Životu na vagi" usmjeren prema radu s ljudima koji se bore s prekomjernom težinom, a to smatra najljepšim mogućim pozivom.

Alen Abramović

Alen Abramović pobjednik je treće sezone "Života na vagi". Imao je 45 godina kada je ušao u show. Živi u Zagrebu, a po zanimanju je trgovački putnik. Prijavio se u treću sezonu „Života na vagi“ kad je shvatio da nije nikakav bauk suočiti se s vagom i pokušati sam sebi pomoći.

"Glavni mi je motiv za prijavu bio taj što želim promijeniti život i njegovu kvalitetu. Imam osjećaj da ne živim život koji bih trebao zbog okova debljine", otkrio je tada Alen.

Alen je tada otkrio da su njegovi prijatelji u njemu pronalazili utjehu. Priznao je tada da je mrzio debljinu koja ga je sputavala da u životu uživa punim plućima. Priznao je da je oduvijek imao problema s kilogramima, a kako je dugo vremena živio u inozemstvu, hranio se nezdravo, pa je tako i nagomilao najveći broj kilograma.

Smatrao je kako je došlo vrijeme da promijeni sve ono što ga muči te je vjerovao da je u punoj snazi kako bi uspio u svome naumu i ponovno stao u odjeću u koju nije stao godinama.

"U prošle dvije godine primjećujem da izbjegavam izlaske i druženja zbog svoje debljine", rekao je Alen koji je strahovao da će imati zdravstvenih problema ako ne uzme život u svoje ruke.

Alen je u show ušao sa 165 kilograma.

Foto: RTL Foto: RTL

Alen je pobijedio u showu, izgubivši nevjerojatnih 86,4 kilograma, što bi značilo da je na posljednjem vaganju imao 94,9 kilograma.

Foto: RTL Foto: RTL Alen Abramović, pobjednik treće sezone Života na vagi

Nakon izlaska iz showa, otkrio je kako je uspio vratiti samopouzdanje. „Vratio sam samopouzdanje, izbrisao većinu zdravstvenih problema, napokon se mogu odjenuti po svojoj volji a ne samo po diktatu XXXL veličina. Ukratko, napokon učim voljeti sebe“, otkrio je ranije.

Irena Štetić Andrin

Irena Štetić Andrin pobijedila je kao nefinalistkinja u trećoj sezoni showa. U show je ušla sa 130 kilograma. Po zanimanju je poduzetnica, a u show je ušla udana je, ali bez djece, pa ju je to motiviralo da se prijavi u 'Život na vagi'. Iako je rekla da je kvaliteta njezina života bila odlična, ipak je imala želju postati majka i izgubiti kilograme, a životni joj je san bio zaplesati.

Na kilaži je počela dobivati kada je njezina obitelj postala prognanička, ali je nakon završetka srednje škole uspjela reducirati kilograme i tu je kilažu održavala četiri godine. Pred kraj fakulteta, zbog stresa oko završnog ispita, kilogrami su se gomilali i otad počinju problemi.

Foto: RTL Foto: RTL

Irena je rekla kako joj je prijava u 'Život na vagi' bio zadnji vlak ako se želi ostvariti kao majka. Najveća su je podrška bili suprug za kojeg kaže da je savršen te roditelji. Vjerovala je da će se nakon gubitka kilograma vratiti i plesu - svojoj velikoj ljubavi.

Na kraju showa skinula je impozantnih 53,9 kilograma, pa je na kraju imala 78,9.

Foto: RTL Foto: RTL Irena Štetić Andrin, pobjednica nefinalistkinja treće sezone Života na Vagi

Ireni se 2020. godine ostvarila želja majčinstva. "Rodila sam. Sve je super. Rodio se mali Vigo Andrin 30. 12. 2019. u 11:51, težak 3860 grama i dugačak 51 centimetar. Potpuno je zdrav. Tata bi s djedovima i bakama trebao doći po nas u rodilište. Jedva čekamo doći doma i uživati u našem obiteljskom gnijezdu", izjavila je tada za 24sata.

Robert Baković Roko

Robert Baković Roko pobjednik je četvrte sezone "Života na vagi". U show ušao sa 169,1 kg.

Foto: RTL Foto: RTL Robert Roko Baković

U finalu je vaga pokazala 92,9 kilograma, što je 76,2 manje.

Foto: RTL Foto: RTL Robert Roko Baković, pobjednik četvrte sezone Života na vagi

Nedavno je otkrio kako je zbog operacije koljena, koja mu je otežala održavanje tjelesne aktivnosti vratio 45 kilograma.

"Nakon što sam pobijedio u 'Životu na vagi', vježbao sam i držao se zdrave prehrane. Sve je dobro funkcioniralo dok nisam operirao koljeno za vrijeme pandemije koronavirusa. Nakon toga mi je sve teže bilo naći motivaciju za treniranje. Ali i kako radim u kafiću, nekada malo popijemo ako je neka prigoda pa naručimo plate. Ono što je mene prvotno udebljalo, vratilo mi se u život. Najbolje bi mi bilo da nakon showa nisam vodio kafić", izjavio je nasmijani Roko za 24 sata.

Mirna Posavec

Mirna Posavec pobijedila je u četvrtoj sezoni kao nefinalistkinja u "Životu na vagi". U show je ušla sa 135,1 kilograma.

Pri ulasku u show priznala je da ne postoji razdoblje u njezinu životu kada je bila zadovoljna svojom težinom, a s viškom kilograma bori se od osnovne škole. Kao malu vrijeđali su je zbog toga pa je smatrala da nije dovoljno dobra da vodi normalan život. ''Sad je pravi trenutak jer sam još uvijek mlada i ne želim bolesti'', rekla je tada.

Dodala je i kako joj je prijelomni trenutak da se pokrene bio kada nije mogla izmjeriti tlak zbog male narukvice za nadlakticu.

Foto: RTL Foto: RTL Pobjednica kao nefinalistkinja Života na vagi

Pri izlasku iz showa izgubila je 51,8, pa je pala na 83,3.

Foto: RTL Foto: RTL Mirna Posavec, pobjednica nefinalistkinja četvrte sezone Života na vagi

Prošle godine, otkrila je kako je i dalje fokusirana u tome da vodi zdrav život, a nije stala niti s projektom 'Život na vagi'. Godine 2021, pohvalila se i kako je pala ispod 75 kilograma.

"Od danas i službeno ispod 75 kilograma (prvi manji cilj koji sam si odredila). Idemo dalje", napisala je na Storyju tada.

Matej Petrović

Matej Petrović pobjednik je pete sezone "Života na vagi". Pri ulasku u show otkrio je da se odselio se iz rodnog Đurđenovca u Njemačku zbog posla, no nagomilao je višak kilograma, pa se je stoga prijavio u show "Život na vagi".

Matej je deset godina bio rukometni golman i bivši je sportaš, a za sebe je rekao da je uporan, društven i zanimljiv. Višak kilograma nagomilao je, zbog depresije i nostalgije za domom. Želja mu je bila vratiti u Hrvatsku i biti sretan i zadovoljan otac i suprug.

Najjači motiv njegove prijave u "Život na vagi" bio mu je to što se sramio skinuti u kupaće gaće na bazenu ili plaži. Brinuo se za svoje zdravlje i bojao se budućnosti.

Matej je u show ušao sa 152 kilograma.

Foto: RTL Foto: RTL Matej Petrović, pobjednik pete sezone Života na vagi

Iz showa je izašao s 84,1 kilograma.

Foto: RTL Foto: RTL Matej Petrović, pobjednik pete sezone Života na vagi

Matej je 2020. godine ušao u vezu s Anjom Glavaš, s kojom je prije dvije godine dobio prvo, a nedavno i drugo dijete.

Zdravka Kapetanović

Zdravka Kapetanović je kao nefinalistkinja pobijedila u petoj sezoni showa "Život na vagi". U show ušla sa 123 kilograma. Za sebe je rekla da je strastvena navijačica Hajduka i redovita je posjetiteljica sjeverne tribine na Poljudu. Rekla je kako je bila sputana i zarobljena u svom tijelu, ali za to je krivila samo sebe. Radi u Centru za autizam, a ima i igraonicu za djecu.

Foto: RTL Foto: RTL Zdravka Kapetanović, pobjednica nefinalistkinja pete sezone Života na vagi

Iz showa je izašla s 48,6 kilograma.

Josip Čapo

Josip Čapo pobjednik je šeste sezone "Života na vagi". Zaposlen je u tvrtki koja proizvodi cement, bavi se vinogradarstvom i ima OPG. Suprug je i otac troje djece zbog kojih se ponajviše i prijavio u ovaj show.

''Odlučio sam se prijaviti zbog obitelji jer su mi najveća podrška u svemu“, kazao je ovaj Slavonac koji je na vaganju imao 172 kilograma.

Josip je prebolio leukemiju i tada se sjetio najgoreg dana u životu.

''Iako su mi doktori govorili da imam još jako malo vremena na ovom planetu, uspio sam se izliječiti alternativnom medicinom“, rekao je tada Čapo.

"Taman mi se kći trebala roditi i primio sam ciklus kemoterapije. Bio sam u bolnici 42 dana, došao sam na pauzu od kemoterapije i nisam uopće znao hoću či dočekati dijete. Doktori su to vidjeli, pa su me pustili kući", ispričao je na rubu suza.

Njegovom ocu rekli su kako neće preživjeti.

"Rekli su da ću umrijeti za pet dana. Otac nije znao što će, samo je šutio, a ja sam samo čekao da kaže da idemo kući. I onda se to dogodilo. Kad se osjećam malaksalo, ja jedem. Kad netko kaže malo si blijed, ja jedem. Jeo sam strašno", rekao je Josip.

Čapo je u show ušao s 172 kilograma.

Foto: RTL Foto: RTL

U finalu emisije vaga je pokazala nevjerojatnih 93,7 kilograma.

Foto: RTL Foto: RTL Josip Čapo

Nedavno je otkrio i kako ne odustaje od vježbanja.

"Danas zbog poslovnih obaveza hodam manje, ali obavezno svakoga dana. Otprilike 10-ak kilometara, malo trčim i malo hodam. Odlučio sam kondiciju držati i tako da na posao idem biciklom. Put je dosta brdovit, otprilike 17 kilometara, a jedino kada to izbjegavam je onda kada pada kiša", otkrio je nedavno za RTL.hr.

Dalibor Kujundžić

Dalibor Kujundžić u šestoj sezoni "Života na vagi" pobijedio je kao nefinalist, a budući da tijekom showa nije volio jesti povrće, svima je to bilo veliko iznenađenje.

U show je došao sa 158,6 kilograma.

Foto: RTL Screenshot Foto: RTL Screenshot

Kao pobjednik nefinalista izašao je s 90 kilograma.

Foto: RTL Foto: RTL Dalibor Kujundžić, pobjednik nefinalist šeste sezone Života na vagi

Nedavno se pohvalio kako je preokrenuo svoj život.

"Trudim se jesti što više povrća. Prvo koje sam počeo jesti su mrkva i kupus. Njega jedem skoro svakodnevno jer vidim da mi odgovaraju. Ostalo povrće uklopim kroz juhu, i to barem šest puta tjedno. Također, bicikliranje mi je strast. To volim i vozim dosta dugačke rute. Osim toga, igram nogomet i tenis, pazim na prehranu i mislim da ne treba ništa više od toga", rekao je.

U privatnom životu mu je sve posloženo, a pohvalio nam se kako će uskoro obraniti diplomski rad i završiti fakultetsko obrazovanje.

Mislav Šepić

Mislav Šepić pobjednik je sedme sezone "Života na vagi". Radi kao arhivar u općinskom sudu, a u show je ušao sa 166 kilograma.

Debljina mu je svakodnevno otežavala život zato što nije mogao ni potrčati, penjati se, pa čak ni odrezati nokte na nogama jer se jednostavno previše zadiše! Njegovi problemi s kilogramima počeli su zbog teške obiteljske tragedije, ali ima bezuvjetnu podršku voljene supruge pa je bio spreman usvojiti zdrav način života.

"Prijavio sam se u 'Život na vagi' kako bih promijenio svoje navike, smršavio i naučio jesti jer se u budućnosti želim ostvariti kao otac koji sa svojom suprugom i djetetom ide na planinarenje“, otkrio je tada.

Osim očinstva i planinarenja, Mislavu je bila želja baviti se i biciklizmom, skakati padobranom, isprobati zipline, odjenuti neku lijepu majicu i nikad se više se osjećati nelagodno kada mora sjesti na stolac u kafiću ili se skinuti na plaži.

Foto: RTL Foto: RTL

Mislav je u finalu izgubio nevjerojatnih 88,9 kilograma.

Foto: RTL Foto: RTL Mislav Šepić, pobjednik sedme sezone Života na vagi

Pero Jukić

Pero Jukić je u sedmoj sezoni "Života na vagi" pobijedio kao nefinalist. Radi kao operater autodizalice. Prije se aktivno bavio sportom, no i dalje igra američki nogomet te se bavi wakeboardom i snowboardom.

"Debeo sam jer sam hedonist!“ kaže Pero, koji je vrlo direktna, samouvjerena i iskrena osoba. Ne mogu se normalno baviti sportovima zato što oprema nije predviđena za osobe s više od 120 kilograma i tada dolazi do kidanja opreme i ozljeda“, otkrio je Pero prije ulaska u show.

U show je ušao sa 170 kilograma.

Foto: RTL Foto: RTL

Iz showa je izašao sa 65,9 kilograma.

Foto: RTL Foto: RTL Pero Jukić, pobjednik nefinalist sedme sezone Života na vagi

