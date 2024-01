Robert Baković Roko (47) postao je poznat kao pobjednik četvrte sezone RTL-ove emisije 'Život na vagi', gdje je svojom upornošću, trudom i disciplinom uspio izgubiti 76,2 kilograma. Ušao je u emisiju s početnom težinom od 169,1 kilograma, a napustio ju je sa 92,9 kilograma. Iako je danas vratio nekoliko kilograma, to pripisuje izazovima, ali i operaciji koljena koja mu je otežala održavanje tjelesne aktivnosti.

Foto: Instagram Foto: Instagram Robert Baković

"Nakon što sam pobijedio u 'Životu na vagi', vježbao sam i držao se zdrave prehrane. Sve je dobro funkcioniralo dok nisam operirao koljeno za vrijeme pandemije koronavirusa. Nakon toga mi je sve teže bilo naći motivaciju za treniranje. Ali i kako radim u kafiću, nekada malo popijemo ako je neka prigoda pa naručimo plate. Ono što je mene prvotno udebljalo, vratilo mi se u život. Najbolje bi mi bilo da nakon showa nisam vodio kafić", izjavio je nasmijani Roko za 24 sata.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Kaže da je svjestan da ponekad koristi izgovore, kako su ga učili u showu, a također, priznao je i kako nije dovoljno odlučan i jednostavno se ponovno suočava s povećanjem težine. Također je svjestan da su vanjski izazovi teški te da je mnogo lakše smršavjeti unutar showa, gdje je bio fokusiraniji.

Foto: RTL Foto: RTL Robert Baković

"Kada sam izašao iz showa, najviše sam trenirao CrossFit, biciklirao i plivao. Međutim, kada sam otišao na nogomet, već nakon dva treninga mi je nateklo koljeno. Više nisam mogao igrati. Na kraju sam ga morao operirati", objasnio je bivši kandidat popularnog RTL-ovog šoua.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Povodom dolaska nove 2024. godine, kaže nam da ima novogodišnju odluku, a to je ponovno smršavjeti.

"Sada sam od Nove godine počeo paziti na prehranu, opet sam se previše udebljao pa hoću smršavjeti. Prošle godine sam dosta plivao tako da sada nastavljam s tim. Jedino tada me koljeno ne boli. Sat vremena plivam, 40 minuta, koliko mogu, mogu", kaže Roko koji trenutno broji 140 kilograma.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Instagram Foto: Instagram Robert Baković

Sa ostalim kandidatima rijetko održava kontakt, ali redovito se čuje s Ivanom, Macom i Gurkom, koja povremeno posjećuje njegov kafić kada je u blizini Velike Gorice. Neposredno pored kafića "Roko" nalazi se kiosk istog imena. Rokov kiosk postao je vrlo popularan prije 15-ak godina zbog brojnih dobitaka koje su mnogi ostvarili tamo.

"Sada više nisu u pitanju milijunski iznosi, ali dobiju ljudi neke veće dobitke. Prije se čak u dva tjedna zaredalo 1,6 milijuna eura i 460 tisuća eura. To je inače rijetkost, a kamoli u dva tjedna i to u istom kiosku. Zbog toga su ga najviše zvali 'sretni kiosk'. Znali su ljudi dobivati i po 50 tisuća eura", prisjeća se Roko koji nema vlastitu teoriju zašto je baš njegov kiosk, sretni kiosk.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: RTL Foto: RTL Robert Roko Baković

"Nemam blage veze, to je jednostavno tako. Ja sam samo sretan što je to u mom kiosku, što mi je to posao. Bilo je lijepo vidjeti reakcije ljudi kada bi na srećkama imali dobitak. Posebno umirovljenici kada bi, na primjer, dobili 100 ili 200 eura. Pa bili bi blizu infarkta od sreće", smije se Roko.

POGLEDAJTE VIDEO: Mislav, pobjednik 'Života na vagi', otkriva nove planove: 'Sad sve imamo, vrijeme je za bebicu'