S novom sezonom 'Života na vagi' dolaze i novi kandidati.

Upoznajte Ninu i Peru, dvoje kandidata koji imaju isti cilj - riješiti se suvišnih kilograma.

Nina Bandić

Nina Bandić (26) dolazi iz Sinja i učiteljica je razredne nastave koja ima 133 kilograma.

Nina je vesela djevojka koja voli svoj posao i općenito život te smatra da je iznad tradicionalnog okruženja u kojem živi. Uživa u fotografiji i želi biti pozitivna pa vjeruje da će dostići svoj puni potencijal kada izgubi težinu. „Moje loše prehrambene navike i hormoni stajali su me svega. Imam sve u životu što želim; obitelj, ljubav, vjeru i prave prijatelje. Osim što sam jako zabrinuta da bi mi debljina sigurno poremetila ostvarenje stvaranja obitelji jednog dana, kad bih se na to odlučila“, iskrena je Nina koja se boji da zbog viška kilograma neće još dugo biti sa svojim voljenima.

„A stvarno volim život i želim živjeti još puno godina punim plućima, a ne se misliti koju bolest će mi moja debljina sutra donijeti“, nastavlja i otkriva kako se čvrsto odlučila pokrenuti i riješiti se viška kilograma. „Gledajući prethodne epizode te prijašnje kandidate i njihov uspjeh, sve me to još više motiviralo. Kad su oni mogli krenuti u tu borbu, a pogotovo starije osobe, mogu i ja! Divim se svojoj majci, svima koji su dobili bitku s kilogramima i bolesnim ljudima koji su ostali pozitivni i jaki i zato debljini zauvijek želim reći - zbogom!“, okrila je.

Pero Jukić

Pero Jukić (47) ima 170 kilograma, dolazi iz Zagreba i radi kao operater autodizalice.

Prije se aktivno bavio sportom, no i dalje igra američki nogomet te se bavi wakeboardom i snowboardom. „Debeo sam jer uživam u prejedanju i pretjeranom konzumiranju alkohola!“ kaže Pero, koji je vrlo direktna, samouvjerena i iskrena osoba. „Ne mogu se normalno baviti sportovima zato što oprema nije predviđena za osobe s više od 120 kilograma i tada dolazi do kidanja opreme i ozljeda“, objašnjava Pero koji i dalje ne odustaje od raznih aktivnosti bez obzira na to što je prošao mnoge ozljede kostiju.

„Volim izazove i prijatelji su mi govorili da se prijavim u 'Život na vagi' jer ću sigurno pobijediti, a kako sam imao slobodnog vremena, napravio sam to“, kaže Pero i dodaje kako on ne voli ništa planirati, jako je spontana osoba, ali sad ipak ima jasan cilj - izgubiti kilograme kako bi uživao u svim blagodatima koje život nudi jer je ponajprije hedonist. „A i volio bih probati zipline i razne atrakcije u adrenalinskim parkovima“, dodaje.

A nove epizode korisnici nove streaming platforme Voyo moći će upoznati prije svih jer upravo će ondje biti dostupne cijele epizode nove sezone showa čak 24 sata prije prikazivanja na televiziji, i to bez reklama. Novu sezonu 'Života na vagi' gledatelji mogu pratiti ove jeseni – na RTL-u i streaming platformi Voyo!

