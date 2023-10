Nakon što su početkom godine u Hrvatskoj lansirali model 408, Peugeot Hrvatska u srijedu je predstavio osvježeni Peugeot 2008. Ovaj model već je više od 3 godine jedan od najprodavanijih SUV modela u takozvanom B segmentu vozila, a sada je napravio još jedan korak dalje u pogledu dizajna, tehnologije, ali i elektrifikacije.

Foto: Ines Jelušić Foto: Ines Jelušić

Temeljen na privlačnosti kroz nova dizajnerska rješenja, emociji gdje je fokus stavljen na kupca i iskustvo vožnje te izvrsnosti, odnosno beskompromisnoj kvaliteti, novi Peugeot 2008 namijenjen je ljudima koji cijene dizajn i vole moderan izgled automobila.

Osvježeni model kombinacija je brojnih noviteta, ali i zadržanih osam prednosti njegovog prethodnika. Noviteti, koji su uvijek najzanimljiviji kupcima, kreću od samog vanjskog dizajna koji je osvježen i moderniziran.

Osvježeni dizajn

Na automobilu je potpuno redizajniran prednji dio, ima nova LED svjetla, ali i nove dekorativne elemente te 3D stilizirane naplatke. Logo se od sada nalazi samo sprijeda, dok je straga zamijenjen natpisom Peugeot. Dolazi i s u novoj lansirnoj boji koja se zove selen siva.

Foto: Ines Jelušić Foto: Ines Jelušić

Novi 2008 ima multimedijski sustav i-Connect, i-Cockpit najnovije generacije sa središnjim 10-inčnim dodirnim zaslonom. U modelima s većom opremom, dolazi s mogućnošću bežičnog zrcaljenja zaslona. Također, poboljšano je, odnosno ubrzano i bežično punjenje mobitela.

Glavni ekran postao je više „user friendly“, a neke od opcija koje će vozačima pripomoći u vožnji su traženje parkinga, stanice za punjenje, benzinskih postaja i sličnih sadržaja. Također, auto pokazuje i „opasna mjesta“, odnosno lokacije gdje se nalaze kamere. Opcija je besplatna tri godine, dok će se nakon toga simbolično naplaćivati. Peugeot 2008 ima i nove HD kamere što će svakako doprinijeti lakšem parkiranju i snalaženju u nekim užim prostorima.

Foto: Ines Jelušić Foto: Ines Jelušić

Unutrašnjost automobila puno je finija zahvaljujući kvalitetnim i boljim tkaninama, a novitet je i masaža vozačkog sjedala. Dolazi u tri paketa opreme - Active, Allure i GT. Posebna priča su modeli koji dolaze u GT opremi. Osim što su u njima poboljšane tkanine, odnosno alkantara, imaju i bolja dinamička sjedala, bolji bežični punjač te 3D digitalnu ploču.

Foto: Ines Jelušić Foto: Ines Jelušić

Od veljače i električni modeli

Gama vozila sastavljena je od benzinaca (130 i 100 KS), dizelaša (100 KS), ali i električnih modela sa 156 KS te 136 KS koji će biti dostupni od veljače 2024. godine.

Foto: Ines Jelušić Foto: Ines Jelušić

U jačem električnom modelu nalazi se novi elektromotor snage 115 kW, pogonska baterija narasla je na 54 kWh s dometom do 406 kilometara. Što se punjenja tiče, na brzim punjačima već za 30 minuta moći će se napuniti do 80% baterije, dok će na wallboxu punjenje trajati do 4 sata.

Foto: Ines Jelušić Foto: Ines Jelušić

Novi Peugeot 2008 starta od 23.370 eura, dok će kupci na najskuplji i najjači električni model s 156 KS trebati izdvojiti 43.680 eura. Povodom lansiranja, pripremljena je i akcija leasing beskamatnog financiranja na 3 rate, uz poklon set zimskih guma.

