Posljednjih godina, crossoveri su među najpoželjnijim automobilima na europskom tržištu, a ono što su nekada za obitelji bile limuzine i karavani, danas je upravo ova vrsta vozila. Da bi jedan crossover bio idealan obiteljski automobil, on mora imati dovoljno mjesta, mora biti praktičan, siguran i naravno - potrošnja mu mora biti prihvatljiva. U takve modele definitivno spada Renault Captur, gradski SUV koji je predstavljen u Ženevi 2013. godine. Riječ je o internacionalnom modelu koji se prodaje na gotovo svim kontinentima, a do sada je prodan u 1,5 milijuna primjeraka. Njegova druga generacija predstavljena je 2019. godine, a dolazi kao benzinac, plinaš, ali i plug-in hibrid, što znači da svatko može odabrati nešto po svojem guštu.

Plin nije novitet na tržištu, postoji već godinama, a svojevremeno je bio totalni hit kod vozača. Svi su ga ugrađivali u svoje automobile i svi su bili oduševljeni činjenicom da su im se nakon ugradnje plina troškovi vožnje jako smanjili. S dolaskom hibrida, pa i električnih vozila, ovo pogonsko gorivo kao da malo pada u zaborav, no u trenutnim okolnostima mogao bi se opet vratiti, i to na velika vrata.

Neki stručnjaci smatraju da je ovo pogonsko gorivo idealno u ovom takozvanom prijelaznom razdoblju do elektrifikacije koja nam gotovo sigurno stiže 2035. godine. Iako su i cijene LPG-a zadnjih mjeseci nešto veće, plin je i dalje puno jeftiniji od benzina, a Renault je jedna od rijetkih tvrtki gdje plin u automobilima dolazi ugrađen serijski. Upravo je takav i model Renault Captur Intens TCe 100 LPG koji smo testirali. Ovaj smo divni autić, naime, mogli voziti i na jeftiniji plin, i na nešto skuplji benzin. Ima li razlike u vožnji, sigurno se pitate? "Princip je isti, sve su ostalo nijanse…", kaže stih iz jedne pjesme, koji savršeno daje odgovor na ovo pitanje…

Prostran i pregledan

Renault Captur izvana djeluje jako ugodno, ali istovremeno i agresivno. Karoserija mu je dvobojna; naš testni model došao nam je u kombinaciji crne i narančasto-zlatne boje, a tu kombinaciju dodatno su na momente razbijali srebrni detalji. U fokusu stražnjeg dijela automobila su slova kojima je ispisan naziv modela, a iznad se nalazi Renaultov logotip unutar kojeg je smještena kamera za parkiranje.

Captur se može pohvaliti prednjim i stražnjim LED svjetlima, a jako praktična stvar i kod ovog Renaulta je što se automobil otključava sam čim mu se približite. Meni je ta funkcija izvrsna, pošto vječno pogubim ključeve u torbi. Sada o tome uopće nisam razmišljala - ključeve bih u stanu stavila u torbu i to je to. Auto se sam otključao, sam zaključao, a pošto je torba uvijek bila uz mene, ključ je bio dovoljno blizu da se auto upali i vozi bez problema. Kad smo već kod njegovog ključa, on izgledom podsjeća na karticu, a Renault je za ključ dizajnirao i posebni pretinac gdje ga možete odložiti i biti sigurni da ga nećete zagubiti i da vam nigdje neće ispasti.

Po vanjskom izgledu ovog automobila da se zaključiti da je on namijenjen obiteljima, a to potvrđuje i njegova unutrašnjost. Captur je prostran, povišen i jako pregledan, što mu svakako daje dodatne "bodove". Središtem dominira glavni ekran dimenzija 9,3 inča koji je, tipično za Renault, postavljen okomito. Ekran se može podijeliti na tri dijela, a na njemu se namještaju sve relevantne stvari kao što su navigacija, radio, telefon, vremenska prognoza, i slično.

Posebna priča u njemu je navigacija, koja je napravljena u 3D verziji, a koja je u ovom slučaju jako praktična. Naime, navigacija vam pokazuje stvarno stanje u prometu pa će vas tako upozoriti na radove na cestama, prometnu gužvu, a na njoj možete pogledati i gdje su vam najbliže benzinske postaje. Ne samo da pokazuje gdje su vam benzinske, već pokazuje i kolike su cijene na pojedinim benzinskim postajama. U ovim vremenima skupog benzina, to je nešto što nam svima jako dobro dođe. Još jedna dobra stvar bila mi je i njegova kamera, koja mi je bila izvrsna. Rezolucija je sjajna, slika je jasna i kamera mi je stvarno dobro služila. Inače sam prilikom parkiranja i dalje vjerna retrovizorima i dobrom starom okretanju te zaista rijetko koristim kameru, i samu sebe sam iznenadila kako mi je u slučaju Captura kamera bila najbolja prijateljica prilikom parkiranja.

Ispred vozača nalazi se vozačev displej na kojem se nalaze sve relevantne informacije za vožnju. Na njemu se nalazi i "mali Captur" - grafika automobila koji radi sve što i vi radite s pravim automobilom. Ako upalite žmigavce, i na malom Capturu će se upaliti žmigavce. Ako otvorite vrata, i na malom Capturu će se otvoriti vrata. Najbolje od svega je to da je taj mali autić u boji vašeg pravog Captura.

Nasloni za glavu i sjedala jako su fora, a još jedna totalno hit stvar u ovom autu je stražnja klupa koja se pomiče, a što nije baš uobičajeno kod automobila. Zbog toga što se klupa pomiče naprijed-nazad, dobit ćete i nešto više prostora u prtljažniku ako vam zatreba. Inače, na njoj se sjedi dosta povišeno, pa će vam kada sjednete biti malo neobično dok se ne naviknete na položaj.

Može prijeći do 1000 kilometara?

Prtljažnik Renaulta Captur ima dvije razine. Zapremnine je 444/536 litara, a super stvar je što vam spremnik za plin neće "ukrasti" prostor u prtljažniku jer je serijski ugrađen. Tank za plin mu je 32 litara, a s njime se može prijeći od 250 do 300 kilometara. Što se tiče benzina, auto troši prosječno oko 6,1 litar, što je pristojno i sasvim prihvatljivo. Jedno i drugo pogonsko gorivo vozačima daje sigurnost da nikada nećete ostati praznog rezervoara, pa nema straha od nekih dužih putovanja. Štoviše, Renault tvrdi da je ukupni domet automobila kada se zbroje i plin i benzin 1000 kilometara bez tankanja, odnosno punjenja.

Što se tiče razlike u vožnji na plin u odnosu na benzin, primijetila sam da u vožnji na plin auto kao da malo slabije vuče, odnosno da pri kretanju treba malo jače nagaziti na gas. Interesantno je i da sam tu razliku primijetila prvi dan kada sam Captura preuzela na testiranje, a kako je vrijeme na testu odmicalo, razliku gotovo da nisam osjećala.

Pogonsko gorivo u autu mijenja se na tipki koja se nalazi lijevo od volana, a kako ćete voziti možete promijeniti u svakom trenutku. Renault Capture ima motor kojeg pokreće 100 KS te je sasvim dovoljan za ugodnu i finu vožnju. Posebno fino kreće se po gradu, gdje se pokazao kao jako okretan i pregledan te je mali potrošač pa vam prometne gužve s njim neće teško pasti.

Ovaj model ima ručni mjenjač, a ovjes mu je mekan što je super za prelaženje preko ležećih policajaca, šahtova i rupa. No, nije baš tako sjajan i idealan u zavojima, gdje se dosta naginje, što opet nije ništa neobično za jedan crossover. Još jedna promjena u odnosu na prethodnika je i to da je novi model 2 db tiši, što je super jer vam auto neće jako bučiti u vožnji autocestom.

Renault Captur je praktičan, on je idealan za obitelji te je štediša, a to su možda i najvažnije stvari na koje prosječni kupci obraćaju pažnju prilikom odabira novog limenog ljubimca. Ovaj auto najčešće su 'škicali' prijatelji koji imaju djecu, a većina njih komentirala je da im se sviđa jer "je velik i prostran i baš takav mi treba".

Specifikacije

Renault Captur TCe 100 LPG

Paket opreme: Intens

Motor: Benzinski, 3 cilindra, 999 cm3

Pogon: Prednji

Snaga: 100 KS

Okretni moment: 170 Nm

Ubrzanje 0-100: 13,3 sek

Maksimalna brzina: 175 km/h

Mjenjač: Ručni, 6 stupnjeva

Prosječna potrošnja na testu: 6,1 l/100km

CO2: 134 g/km

Cijena osnovnog modela: 153.295,00 kuna

Cijena testnog modela: 176.500,00 kuna