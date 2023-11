Gotovo sve marke automobila imaju i svoje sportske verzije, a među njima je i Opel sa svojom kultnom verzijom GSe. U rubrici "Ženski kut", nedavno smo imali prilike isprobati njihov model Grandland GSe, obiteljski SUV sa sportskom dušom.

Foto: FOTO: Ines Jelušić Foto: FOTO: Ines Jelušić

Ljubiteljima automobila GSE je itekako dobro poznat, a kultne Opelove verzije znamo još iz davnih 80-ih, kada su cestama jurili modeli Manta, Kadett, Omega i Monza. No, današnji Opelovi GSe modeli razlikuju se od nekadašnjih. Taj "e" u kratici nekada je značio "Einspritz", odnosno ubrizganje, dok danas označava pogon za koji kažu da će biti naša budućnost - struju.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Snažan model sa 300 konja

Grandland je predstavljen 2017. godine te je došao kao zamjena za Antaru. Riječ je o najvećem Opelovom modelu koji je prodan u preko 300.000 primjeraka, a svojevrsni je nasljednik legendarne Frontere. Frontera je, doduše, bila više za od road, dok je Grandland tipični, pravi obiteljski SUV.

Foto: FOTO: Ines Jelušić Foto: FOTO: Ines Jelušić

Ove godine došao je osvježenog lica, s novom Opel Vizor maskom, a GSe verzija na test nam je stigla u dvobojnoj crno-bijeloj karoseriji. Upravo taj moment odmah će vam dati do znanja da se radi o nešto drugačijem automobilu. Da se bolje izrazim, o snažnijem automobilu, jer iako po novome GSe možda ne znači toliko sportive kao što je to nekad bilo, no snage ovim automobilima ne nedostaje, što dovoljno govori i podatak da nam je Grandland došao sa 300 KS!

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Od ostalih promjena sprijeda tu su i nova pametna LED svjetla, a zbog aerodinamike je usisnik spušten dolje. U dimenzijama se Grandland nije mijenjao, a straga je na ovim sportskim verzijama dodana oznaka GSe u efektnoj, žutoj boji.

Foto: FOTO: Ines Jelušić Foto: FOTO: Ines Jelušić

Kokpit u automobilu je digitaliziran i "čist", s dva ekrana koji se skladno nastavljaju jedan na drugi. Vozačev displej dimenzija je 12 inča, nudi jako puno informacija za prikaz, a sami prikazi se mogu mijenjati, odnosno personalizirati. Iako se na ekranu sve jasno i lijepo prikazuje, ono što mi se ne čini kao najsjajnija izvedba je upravljanje istim. Kod većine automobila, tipke za upravljanje nalaze se na volanu, dok se kod Grandland upravlja na lijevoj ručici kod volana, što malo komplicira proces.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Na vozačev displej nastavlja se glavni ekran dimenzija 10 inča, no s obzirom da se kod njega koristi samo središnji dio, zapravo je vozačev displej puno veći. Može se povezati s vašim pametnim telefonima, a ispod se nalaze i prečaci za lakši dolazak do pojedinih funkcija te kotačić za pojačavanje i smanjivanje glasnoće zvuka.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: FOTO: Ines Jelušić Foto: FOTO: Ines Jelušić

Izvučena je i klima, što je također plus. Nisam ljubitelj izvedba kada se klimom upravlja preko glavnog ekrana, jer ako se vozite sami, jako je nepraktično i ometa vožnju ako primjerice želite smanjiti ili pojačati temperaturu u automobilu.

Obiteljski praktičan

S obzirom da je riječ o obiteljskom SUV-u, takav auto mora biti i praktičan, pa se u unutrašnjosti Grandland nalaze brojni pretinci za pohranu stvari. Standardni pretinac koji se nalazi ispred suvozača je ogroman, jako dubok, a moj osobni favorit je pretinac koji se nalazi između vozača i suvozača, a u kojem se nalazi bežični punjač za pametne telefone. Pošto je postavljen okomitije, mobitel pridržava lagana gumena traka.

Foto: FOTO: Ines Jelušić Foto: FOTO: Ines Jelušić

Sjedala u Grandland su sportska, što znači da su i nešto tvrđa. Mogu se namjestiti na sve moguće načine, a mogu se i malo proširiti da vam bude ugodnije za noge. Kao i inače u svim opelovim modelima, ona su odobrena od strane njemačkih kiropraktičara te imaju i svoje posebno ime - Aktion Gesunder Rucken e.V., što je i kampanja za zdrava leđa. Generalno, meni su sjedala u Opelovim novijim automobilima, a gdje se provodi ta kampanja uvije bila super, a ova su mi i zericu draža od ostalih jer su presvučena alkantarom.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Puno mjesta ima i na stražnjoj klupi gdje se nalazi i rupa za prevoženje skija. Prtljažnik je veličine 390 litara, što je manje u odnosu na nehibridne verzije gdje je zapremnina514 litrama. Razlog? Pretpostavljate i sami - baterija. Kod svakog hibrida baterija "otima" nešto prostora. Auto ima jako široki otvor prtljažnika za lakši utovar većih stvari, a lakši transport omogućuju dvije etaže prtljažnika, odnosno ravan pod.

Foto: FOTO: Ines Jelušić Foto: FOTO: Ines Jelušić

Za sigurnija putovanja, u autu se nalazi mnoštvo sigurnosne opreme (adaptivni tempomat, automatsko kočenje, pametna svjetla, i tako dalje), a za lakše parkiranje tu je i kamera koja sliku projicira "odozgo" kada primjerice idete u rikverc.

Sjajna stvar je i kada neku od sigurnosnih značajki isključite, ona ostaje isključena cijelo vrijeme i ne pali se ponovo kada upalite auto. Zašto je to sjajno? Pa primjerice zbog isključivanja opcije Lane assist, koja drži auto u svojoj traci i upozorava vam ako prijeđete u suprotnu, a koja vozačima često ide na živce. U Grandlandu kada je jednom ugasite, to je to, nećete je morati uvijek nanovo gasiti kada se vozite.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: FOTO: Ines Jelušić Foto: FOTO: Ines Jelušić

Najbolji od svih Grandlanda

Motorizacija Grandlanda je široka lepeza u kojoj će svatko pronaći nešto za sebe - od benzinca i dizela sa po 130 KS pa sve do plug-ih hibrida od 225 KS do 300 KS, kao što je bio i ovaj naš testni. S obzirom da sam imala prilike isprobati sve verzije - od dizela do plug-ni hibrida - mogu sa sigurnošću reći da je ovaj zadnji, odnosno GSe verzija, najbolji od svih.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Razlika je očita - u snazi, u ubrzanju, u vožnji koja je puno lakša i "glađa". Auto je poletniji, nije trom iako je velik i imala sam osjećaj kao da se njime puno jednostavnije upravlja nego s Grandlandima u dizel i benzinskoj verziji.

Foto: FOTO: Ines Jelušić Foto: FOTO: Ines Jelušić

Pošto je djelomično elektrificiran, osjeti se onaj “električni šus” kod njega, što je dobro za brzo kretanje ali i za pretjecanje na autocesti. Kada već spominjemo autocestu, tamo se pokazao i dosta tih za jedan SUV. Iako je Grandland dimenzijama velik auto, u gradu je dosta suveren i ne mari za ležeće policajce i šahtove (čitaj: nećete ih osjetiti). Na otvorenoj cesti pak je udoban i lako guta kilometre, dok je u zavojima tipičan SUV. Odnosno, manje voli zavoje, a više voli krstarenje po ravnoj cesti.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Zgodan podatak je i njegovo ubrzanje. Naime, od 0-100 Grandlandu treba 6,1 sekundi! Što se potrošnje tiče, ako se vozite samo na benzin njegova prosječna potrošnja je između 7 i 8 litara. No, punite li ga redovno, potrošnja mu se može spustiti ispod 2 litre.

Foto: FOTO: Ines Jelušić Foto: FOTO: Ines Jelušić

Opel Grandland starta od 32.760 eura, a cijena ovog testnog GSe modela je 57.357,91 euro.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Od svih Grandlanda, GSe je moj favorit. Iako mnogi ljudi u danjašnju vrijeme "hejtaju" struju, Grandland GSe savršeno pokazuje kako struja u potpunosti može promijeniti iskustvo vožnje nekog auta.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Od samo običnog SUV-a, dodavanjem struje od Grandlanda su napravili odličan auto koji ima dosta impresivno ubrzanje s obzirom da se radi o SUV-u, mali je potrošač i nije mu problem gradska vožnja. Opel je s ovime preporodio Grandlanda i baš zato je GSe verzija najbolja od svih…

Foto: FOTO: Ines Jelušić Foto: FOTO: Ines Jelušić

Specifikacije

Opel Grandland GSe 1.6 S/S (221 kW/ 300 KS) AT8 AWD PHEV 4x4 eAT8

Motor: benzinski 1,6-litreni motor s turbopunjačem + dva električna motora

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Pogon: 4x4

Snaga: 300 KS

Okretni moment: 520 Nm

Ubrzanje 0-100: 6,1 sek

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Maksimalna brzina: 235 / 135 (električni motor)

Mjenjač: automatski, 8-stupanjski

Prosječna potrošnja na testu: 7 l/100km (samo na benzin)

Doseg na bateriju: 80-81 km

CO2: 28 – 27 g/km

Cijena osnovnog modela: 32.760 eura

Cijena testnog modela: 57 357,91 EUR

Foto: FOTO: Ines Jelušić Foto: FOTO: Ines Jelušić

Ostale testove automobila provjerite u našoj stalnoj rubrici Ženski kut.