Majka troje djece koja mrzi SUV vozila otkrila je da potajno ispušta zrak iz guma takvih vozila kao osvetu za zagađivanje njezinog susjedstva.

Ova 62-godišnjakinja tvrdi da je ispustila zrak iz guma na 80 različitih automobila diljem zapadnog Londona i ne smeta joj ako bude uhvaćena.

Spisateljica, volonterka i filmska djelatnica se zasitila automobila koji joj se "nameću" pa je pribjegla destruktivnom djelovanju.

'Ne uživam u tome'

Njezina mržnja prema velikim automobilima počela je kada je primijetila koliko SUV-ova viđa na londonskim cestama. Žena iz južnog Londona otkrila je da su je vlasnici automobila i ranije hvatali na djelu, ali je dosad izbjegavala upasti u nevolje, prenosi MyLondon.

"Rekla bih da sam do sada ispuhala gume na 80 različitih automobila. Ne želim to raditi i ne uživam u tome, ali to je ekstremna reakcija koja dolazi iz očaja", rekla je.

"Ako Vlada neće učiniti ništa, što onda možemo učiniti?", zapitala se.

Žena se prisjetila kako je prije desetak godina počela ispuštati zrak iz guma nakon što je shvatila da mali Smart automobili neće biti budućnost putovanja. Umjesto toga, razljutila se na "nepotrebnu veličinu" automobila koji su postajali "sve veći i veći".

'Automobili ispuštaju ugljične plinove i zagađuju područje oko mene i ja tu ne mogu ništa učiniti. Nameću mi se i dugo sam razmišljala što mogu učiniti po tom pitanju. Tada sam saznala za pokret Tire Extinguisher (ispuhivači guma)", rekla je.

Riječ je o grupi poznatoj po jednostavnom ispuhavanju guma velikih vozila u znak protivljenja klimatskim promjenama.

Majka, koja se ne boji zatvora, vozače terenaca označila je kao "agresivne" i "sebične", uspoređujući ih s pušačima. Čak je pozvala na zabranu SUV-ova kao što je bilo pušenje u zatvorenom prostoru.

Bila je i uhvaćena

Unatoč tome što je ispuhavanje guma kazneno djelo, ona želi nastaviti to raditi dok "Vlada ne primijeti". Razmotrila je rizik od ozljede vozača uslijed vožnje s ispuhanim gumama, ali vjeruje da su terenska vozila opasnija od toga.

Nakon što je pokušala nešto promijeniti stavljanjem letaka na vjetrobranska stakla automobila, ubrzo je zaključila da će trebati više. Ova 62-godišnjakinja sada koristi svoje putovanje na posao kako bi odvrnula poklopce na gumama. Vjeruje da SUV-ovi izazivaju klimatske promjene i unatoč tome što je nekoliko puta uhvaćena, to je nije spriječilo da nastavi dalje.

Opisala je kako se suočila s muškarcem nakon što je uhvaćena s rukom na gumama njegovog automobila. Tvrdi da joj je rekao da "razumije njezinu stranu" nakon što je objasnila svoje razloge.

Inače, pokret Tyre Extinguishers svakim danom pokušava privući sve više sljedbenika. Na njihovoj web stranici stoji: "Učestalo ispuhivanje guma i poticanje drugih da učine isto pretvorit će malu neugodnost ispuhane gume u ogromnu prepreku za vožnju masivnih vozila ubojica našim ulicama". Na svojim stranicama čak imaju i upute, s videom, kako ispustiti gumu na automobilu. Pokret se širi diljem Europe i polako se približava Hrvatskoj.