Protekle dvije godine za automobilske marke Renault, Dacia i Nissan u Hrvatskoj bile su dosta dinamične. Sve je krenulo još 2022. kada je u skladu s planom Renaulution, Renault Grupa revidirala organizaciju distribucije vozila i rezervnih dijelova u Hrvatskoj. Time je između Renault Grupe i Taavura Grupe postignut prvi dogovor oko preuzimanja poslova distribucije marki Renault Grupe (Renault, Dacia i Nissan) u Hrvatskoj, pa je od 1. listopada 2022., poduzeće Renault Nissan Hrvatska d.o.o. postalo GA Croatia d.o.o.

Sredinom prošle godine, došlo je i do one najvažnije kadrovske promjene u tvrtki. Naime, od 1. lipnja 2023. promijenila se uprava društva GA Croatia d.o.o. zaduženog za aktivnosti uvoza i distribucije vozila marki Renault, Dacia i Nissan u Hrvatskoj, a funkciju glavnog direktora preuzeo je Petar Nevistić.

Dolazak Nevistića na čelo tvrtke bio je svojevrsni epilog svih pomalo i turbulentnih događanja te vjerojatno jedan od najboljih kadrovskih poteza koji su bili povučeni. Jer nakon 20 godina, francuski je proizvođač broj 1 automobilska marka za osobna i dostavna vozila u Hrvatskoj.

Foto: Ines Jelušić Foto: Ines Jelušić

Prema podacima, prošle je godine prodano 66 tisuća novih vozila, od čega 9000 lakih gospodarskih i 57.000 osobnih vozila. Najprodavaniji model bio je Renault Clio. Slijedi Škoda Octavia, na trećem mjestu je Dacia Duster, pa Renault Captur, dok je peta Dacia Sandero. Odnosno, u top pet, čak su četiri automobila iz njihove grupacije.

"Novi direktor" i odlični rezultati koje je tvrtka ostvarila bili su sjajna prilika da razgovaramo s njime – ne samo o tvrtki, već i općenito o samoj budućnosti autoindustrije.

U tvrtki od studentskih dana

Petar Nevistić jedan je od onih "netipičnih" direktora. Opušten, pristupačan, osoba koja zrači pozitivnom vibrom. U tvrtki je već godinama i prošao je apsolutno sve stepenice – od poslova koje je obavljao još kao student pa sve do posljednje, direktorske funkcije.

Član je uprave Renaulta od 2013. godine i promijenio je gotovo sve odjele. "Ali da, ovo je apsolutno jedna druga, nova pozicija. Ja bih više volio da ljudi pričaju o meni na ovoj poziciji nego ja“, rekao nam je kada smo ga upitali kako se snašao na novoj poziciji.

"Često volim reći da se osjećam kao student u ovoj firmi jer sam počeo kao student i svaki put kada o tome razmišljam i kada vidim nekog starijeg kolegu ili kolegicu, imam isti onaj respekt kao kada sam bio student. Mislim da i oni to osjete“, dodaje.

"Osobno ne osjećam neku veliku promjenu, više mi je bitno da su ljudi ti koji su zadovoljni. Mislim da niti jedan direktor ne vodi firmu bez ljudi koji su s njim. Ja sam taj koji korigira i prati je li put kojim idemo taj koji smo zacrtali i ispravan, i jesmo li na njemu ili ne. Sve ostalo napravi tim, a ne direktor", pojašnjava.

S te strane, volio bih misliti da sam ostao isti, ali opet lakoća i brzina donošenja odluka je ono što puno znači“, dodaje.

Rezultatima koje su napravili pripisuje činjenicu da su malo promijenili sustav te se odluke mogu donositi brže. "Ne samo iz moje perspektive uloge generalnog direktora nego cijelog menadžmenta kojem smo dali slobodu da smo autonomni i da možemo taj time to market promijeniti u odnosu na ono što smo imali prije", rekao je Nevistić za Net.hr.

Iako iz ove perspektive možda izgleda da je tranzicija prošla lako i jednostavno, istina je zapravo da je za sve njih to bio ogroman zaokret i ogroman stres.

"Dugo vremena bilo je teško održati moral, posebice kada su ljudi saznali da se nešto mijenja", iskren je. No, sve je dobro završilo zbog nekoliko stvari. Prvo, dobili su veliku podršku od novih vlasnika, a velik i dobar posao napravio je taj menadžment malih, srednjih i velikih timova njihovih vlastitih ljudi. Na koncu, možda i najveći teret iznijela je, kako je Nevistić opisuje, "snažna i pouzdana servisna mreža", gdje je prema mišljenju direktora možda bilo i najgore.

"Tamo kupac dođe svaki dan, a njima ne rade sistemi, njima ne radi jedan običan alat koji treba izbaciti fakturu, a oni je ne mogu napraviti", kaže.

Taj ključni period trajao je oko dva mjeseca još krajem prošle godine. "Ljudi su iznijeli veliki teret, da bismo danas svi bili zadovoljni te smo uspješno izašli iz tranzicije. Sve pokazuje da je tranzicija prošla gotovo pa savršeno, da kupci skoro ništa nisu osjetili, a da naši ljudi danas mogu predahnuti", govori.

20 godina čekali rezultat

S prodajnim su rezultatima bili zadovoljni već na polovici godine, a mogu biti zadovoljni i kada se ukupno podvuče crta za 2023. "Mi to pratimo malo drugačije. Imamo tri glavna parametra koja pratimo – to je ukupna prodaja, prodaja putničkih vozila što čitamo u medijima i onda ono što je mnogima najvažnije, pa tako i nama, to je prodaja fizičkim osobama. U toj ukupnoj prodaji koja je svakom proizvođaču najvažnija, a sastoji se od prodaje osobnih i lakih gospodarskih vozila, tu smo prvi. Kada gledamo samo prodaju osobnih vozila, o čemu se najčešće piše, tu smo na trećem mjestu“, kaže nam.

"U toj ukupnoj prodaji automobila, Renault nije bio 20 godina na prvom mjestu i sada smo ga vratili. Zaista smo jako ponosni“, rekao nam je Nevistić.

Iako su rezultati zaista impresivni, Nevistić ističe da to njima nije bio prvotni cilj. "Nama je glavni cilj zdrava, profitabilna mreža koncesionara, te da su naše poduzeće i naši zaposleni zadovoljni. Nismo imali ambiciju lova na prvo mjesto, ali smo se strateški postavili tako da napravimo nekakav dodatni napor u ovoj godini s mnogim našim modelima i sretni smo da je to rezultiralo time da smo nakon 20 godina opet broj jedan u Hrvatskoj u ukupnoj prodaji osobnih i gospodarskih vozila“, kaže.

Govoreći o tome koji je razlog da je Renaultova prodaja tako buknula i da su sada prvi, ističe da još u listopadu 2022. godine kada su znali da se prodaju i kada su ušli u tranziciju, jako puno mozgali o tome što napraviti i kako se postaviti u svakom segmentu, gdje Renault baš prije i nije bio.

"Prije je strateški bilo odlučivano 'tu jesmo, tu nismo', a sve to ima svoje stavke i prema količini automobila koje možemo dobiti, i prema profitabilnosti i nas i naše servisno-prodajne mreže. Ove godine smo odlučili strateški uzeti svoj udio u svakom od segmenata. To je bila odluka mog menadžment tima i mene, svih nas kao firme da se tako pozicioniramo. I zaista smo agresivno krenuli prema svakom od svih segmenata“, pojašnjava.

Velika stvar je bila ta što su uspjeli dogovoriti željenu količinu automobila koju su trebali od centrale - za dovoljnu količinu rent-a-cara, ali i za sve njihove poslovne kupce.

No, nisu tu bile ključne samo količine – uspjeli su ispoštovati sve pregovore, sve želje poslovnih kupaca, kao i njihova očekivanja po pitanju servisnih intervala i jamstva te je nađena prava domena koja odgovara i njima i tvrtki da izaberu Renault kao najpoželjniji brend. Trebalo je na kraju „uhvatiti“ i fizičke kupce, odnosno dati im nešto što Renault nikada nije imao na tržištu Hrvatske.

"Dugo smo vijećali što bi to moglo biti – komercijalne ponude na tržištu manje-više svi imaju iste ili slične. Ono što smo mi pokušali napraviti je da damo nešto novo što ostatak svijeta Renaulta nema, a to je kod nas bilo osmogodišnje jamstvo gdje smo bili među rijetkim brendovima u Hrvatskoj koji na svakom modelu nude jamstvo do osam godina. „Na taj način pokazuje se kredibilitet, povjerenje u marku, sigurnost i pouzdanost marke. Moramo priznati da je bio jako pozitivan odgovor kupaca, da se odluče na Renault“, govori Nevistić.

Njihov najprodavaniji model ove godine bio je Renault Clio, svojevrsna perjanica prodaje Renaulta ne samo u Hrvatskoj, već i u svijetu. Ovaj model na tržištu je već 33 godine, do sada je osvojio brojne nagrade, a 2023. godine predstavljeno je njegovo osvježeno izdanje.

Razgovor s Nevistićem bio je savršena prilika da nam otkrije koja je tajna Clija i zašto se već dugi niz godina ne skida s trona Renaultove prodaje. "Rekao bih da je tajna uspjeha njegova pouzdanost. Još nisam sreo prijatelja, susjeda, kupca, da mi je netko rekao da je nezadovoljan njime. Nekako je to uvriježeno mišljenje naših kupaca da je Clio pouzdan auto", kaže Nevistić.

Bitan faktor je dakako i cijena, a cjenovno je Clio uvijek pozicioniran tako da je među dostupnijim autima u Hrvatskoj, posebice kupcima Renaulta koji žive u gradskim četvrtima gdje je potrebno da je auto dovoljno kompaktan i da ima dovoljno mjesta, a opet dovoljno mali da ga mogu bilo gdje parkirati.

"Clio je nekako sve to skupa - nekakav perfect ili best buy", kaže Nevistić.

Unatoč ovim argumentima, mnogima i dalje nije jasno kako je Clio preživio toliko godina, ali i toliko promjena koje su se izdogađale na tržištu. "To nikome nije jasno, a hatchback kao karoserija općenito pada. No, zaključili smo da je Clio dosta narastao. On je bio mali gradski auto i kada je izašla nova linija, ona je dosta narasla i u biti je on Renaultu doveo dio ljudi koji su prije kupovali Meganea. Ušao je u taj C segment, nije više da ga kupuju kao drugi auto u obitelji nego je za dosta kupaca postao i prvi izbor. Dizajneri su se dobro s njim svaki put poigrali pa su uspjeli zadržati sexy dizan, što na nekima prije nisu. I to je njegova tajna.“

Potencijala da jednog dana postanu kao Clio imaju, po Nevistićevu mišljenju, još dva modela – Captur i Austral. "Kada god uđem u neki naš prodajni salon, uvijek vidim kupce kod dva naša automobila. Prvi je Captur koji ljudi stvarno žele i stvarno vole, a drugi je Austral koji je stvarno napravio zaokret u Renaultu u tom C-SUV segmentu. Po nekoj našoj percepciji i po percepciji naših partnera, jedan je od najpoželjnijih automobila u C-SUV segmentu i to se vidi i po prodajnim rezultatima“, govori.

Promjena filozofije

Osim Renaulta, pod kapom tvrtke su i marke Dacia i Nissan. I dok Nissan ide svojim smjerom, čvrsto se držeći postojećih i provjerenih dizajna i modela, najveći zaokret od ta tri automobilska brenda napravila je Dacia.

U posljednje dvije godine, Dacia je napravila veliki zaokret u dizajnu, ali i kompletnoj filozofiji. U samom su vrhu što se tiče održivosti. Dacia više nije najjeftiniji automobil na tržištu, već automobil koji ima jasnu definiranu nišu kupaca - ljude koji žele najbolji omjer cijene i kvalitete i ljude s aktivnim lifestyleom koji često borave u prirodi. Kupci tog automobila su pragmatični, racionalni ljudi koji žele da im i nakon kupnje automobila ostane još dovoljno sredstava da odu na izlete ili duža putovanja. Nisu im bitni gadgeti, šminka i ukrasi, nego pouzdanost, cijena i oprema koja će im pružiti sigurnost i mir.

"Dacia je odlučila napraviti zaokret. S dolaskom novog generalnog šefa Renaulta, odlučeno je da se odvoje brendovi kako bi dali snagu svakom brendu zasebno i to se zaista osjetilo. Kada svatko gura svoj brend, svatko traži neki svoj rezultat i razvija neku svoju priču. Tu je napravljen i rebranding gdje smo htjeli reći da Dacia nije samo jeftin auto, da je on pouzdan, što sada i kupci pričaju nama pa ne moramo mi toliko pričati van na tržište. S druge strane, kupci su prepoznali da je taj brend donio nešto novo, da taj automobil nije neka jeftina plastika, da ima pouzdan motor, da je komforan i da zaista daje sve ono što kupcu treba za nekakav odličan omjer uloženo-dobiveno", kaže Nevistić, dodajući da je Dacia napravila svojevrsni step-up.

Marka u najavi ima i neke fantastične modele, a neki su već i predstavljeni, pa je tako krajem studenog 2023. godine predstavljen novi Duster. Osim što je Dusteru promijenjen dizajn, auto se može pohvaliti i nekim inovacijama, a od sada će dolaziti i s hibridnim motorom, što je velika promjena za Daciju.

"Iza Dustera dolazi ono što svi čekaju, a to je Bigster. To je veliki terenac koji je masivan i izgleda jako impresivno", kaže Nevistić.

Što se pak Nissana tiče, u 2023. godini u Hrvatsku je stigao novi X-Trail, jedini elektrificirani 7-seater koji se može pohvaliti sjajnim inovativnim tehnologijama, a hrvatski kupci i dalje rado biraju jednako inovativni Qashqai.

"Tu se mi volimo pohvaliti s e-POWER i e-4ORCE tehnologijama. E-POWER, Nissanova hibridna tehnologija je jedina na tržištu kojom se postiže gotovo autentičan doživljaj vožnje električnog automobila, no bez potrebe za punjenjem na punionici. Vi se zapravo vozite na struju, a točite benzin. Takvog auta nema na cesti i tko to proba, stvarno ljudi ostanu oduševljeni. Tehnologija e-4ORCE je novi pogon na sve kotače koji je posebno prilagođen za elektrificirane modele marke i koji jamči pouzdano prianjanje i ubrzavanje u svim uvjetima vožnje", kaže.

Povratak legendarne 'petice'

Noviteta je puno, no najuzbudljiviji period što se tiče novih modela definitivno je pred Renaultom. Od noviteta koji su stigli u drugoj polovici prošle godine, vratio se putnički Kangoo, stigao je novi Espace koji je nekada bio najveći monovolumen u njihovoj ponudi, a sada je postao veliki C-SUV. Stigao je i osvježeni Clio, no novitetima tu nije kraj.

Početkom ove godine očekuje se i redizajn Megane Conquesta koji dolazi s novim vizualnim identitetom i nekim zanimljivim promjenama, a stiže i brutalni Rafale – potpuno novi model s motorom od 300 konja i pogonom na sva četiri kotača. Sredinom godine stiže obnovljeni Captur, a za kraj godine, najavljena je, kako Nevistić kaže, „revolucija Renaulta“. Naime, tada je najavljen dolazak potpuno električnog Renaulta 5.

"To je auto koji nakon svakog vizualnog prikazivanja pobudi najviše emocija kod kupaca“, kaže Nevistić, dodajući da se nakon 'petice' početkom 2025. na naše tržište očekuje i novi Renault 4, koji će "isto tako biti vrlo impresivan model".

Iako su u najavi potpuno električni modeli, Renaultove uzdanice u posljednje su vrijeme njihovi hibridni modeli, oko kojih je marka napravila sjajnu priču – u neke svoje popularne modele stavili su nove hibridne motore kojima su u potpunosti promijenili te aute.

Posljednjih nekoliko godina sve se češće u diskursu spominje da su pravo ti hibridi "novi dizelaši". Odnosno, da će hibridi postati poželjni kao što su to svojevremeno bili dizelaši. Razlog? Jako mala potrošnja koja se kod Renaultovih modela najčešće kreće ispod pet litara na 100 kilometara.

Pitanje jesu li hibridi novi dizelaši postavili smo i Nevistiću, koji kaže da ne bi nikada rekao da su novi dizelaši jer su osmišljeni da ovaj planet više ne doživljava promjene (op.a. klimatske, vremenske), kakvima smo svjedočili prošle godine i u Hrvatskoj. "Ali sigurno su prijelazna tehnologija dok ne dođemo do nečeg potpuno novog, što možda nije niti struja", kaže.

Što se tiče njihovih hibrida, ističe da se oni u Renaultu jako ponose njima - i Clijom, i Capturom, i Conquestom, a posebice Australom u kojem se nalazi zadnja generacija hibridnih motora.

"Kada vozim Australa kroz grad, imam dojam da svi misle da je to električni auto. On praktički skoro cijelu gradsku vožnju odradi na struju. To je impresivno, i vozne sposobnosti i potrošnja koja pada ispod 6,5, pa i četiri litre ovisno gdje se nalazite, i svakako kompenzira ono što su nekada naši kupci imali na dizelu, pa na plinu u kombinaciji s benzinom. Danas to dobiju na hibridima“, rekao je Petar Nevistić.

"Mi ćemo u idućih četiri-pet godina gotovo svi biti skoro pa posve elektrificirani, što kroz mild hibride, full hibride, plug-in hibride do potpune struje“, rekao je Nevistić u razgovoru za Net.hr.

