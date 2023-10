Od travnja prošle godine kada je u Hrvatskoj službeno predstavljen model Jogger, Dacia nije imala nikakvih predstavljanja na našem tržištu. Dug je to period u kojem se svašta izdogađalo, a uzbudljive novosti predstavljene su proteklog tjedna u Pleternici.

Mjesto radnje bio je predivan Muzej bećarca koji je otvoren ove godine, a događaj naziva "Dacia Day" svojim su prisustvom uveličali ambasadori marke, autor i putopisac Hrvoje Jurić sa svojim četveronožnim članovima obitelji Maxom i Enom te dečki iz HGSS-a, ali i zvijezda dana, konceptni automobil Dacia Bigster.

Po dolasku na lokaciju, dočekali su nas ambasadori, nekoliko parkiranih automobila uz koje su bili postavljeni šatori te Bigster, što je odmah upućivalo na to da nas čeka i više nego uzbudljiv dan. Da će stvarno biti tako, otkrio je već na početku svog govora direktor marke Dacia Igor Petković, koji je ukratko predstavio sve što se događalo s Daciom u posljednje vrijeme. A događalo se zaista puno toga.

Foto: Ines Jelušić Foto: Ines Jelušić

Rebranding i novi smjer

Veliki rebranding, veliki uzlet u Europi, ali i veliki planovi za budućnost – to je ukratko priča o marki koju je 1999. godine kupio francuski Renault, a koja je 2010. godine s dolaskom novog Dustera doživjela svojevrsnu renesansu na tržištu automobila.

Jedanaest godina nakon toga, točnije 2021. godine, dolazi do velikog zaokreta u marki koja sada zastupa nove vrijednosti, a sve je krenulo s novim vizualnim identitetom, odnosno logom, koji je, moramo priznati, proljepšao vanjski dizajn njihovih vozila.

Foto: Ines Jelušić Foto: Ines Jelušić

Od 2004. godine pa do sada, ukupno je prodano preko 8 milijuna vozila, dok je prošle 2022. godine prodano 573.800 Dacijinih automobila. Dobre brojke prelile su se i na Hrvatsku, gdje 2022. godine Dacia bilježi rekordnih 10,4% tržišnog udjela. Fokus u Hrvatskoj i dalje je na privatnim kupcima, koji kada biraju SUV, najradije kupuju legendarnog Dustera.

No, Duster više nije što je nekada bio. Novi modeli vizualno su ljepši, imaju finiju unutrašnjost i puno su bolji na cesti, u što smo se uvjerili na putu od Zagreba do Pleternice i natrag, a kamo nas je vozio upravo Duster.

Cijela nova filozofija marke okrenuta je ka tome da je Dacia sada vozilo koje za vaš novac, odnosno novac kupca daje najviše, a filozofija ide, kako nam je pojasnio voditelj prodaje i marketinga za našu regiju Adem Dizdarević, u tri pravca - design to cost, visoko učinkovite i lokalizirane tvornice i jednostavan distribucijski model.

Također, ono što je bitno i što se ističe je jasan DNA marke, a koji se najbolje vidi na konceptu Bigster. Dacia i dalje želi biti esencijalna, no pritom želi biti cool, robustna, svestrana i eko-pametna marka koja je okrenuta prirodi. Ta povezanost s prirodom najbolje se vidi u novom brendingu koji je zelene boje, a što asocira na prirodu, ali i u modernim i recikliranim materijalima koji se nalaze u njihovim modelima.

Foto: Ines Jelušić Foto: Ines Jelušić

Taj new brand identity krenuo je od lipnja 2021. godine s Renaulutionom, a gdje su se zapravo obje marke promijenile. Usudit ću se reći da je u toj priči Dacia napravila puno jači zaokret, jer je od samo "najjeftinije marke na tržištu" za koju se nekada činilo da joj je jedina ideja biti najjeftiniji na tržištu, postala marka koja je okrenuta prirodi, koja je održiva, ali i koja ima jasnu viziju budućnosti.

Ako vam do sada njihova vizija nije bila jasna, s dolaskom koncepta Bigster zapravo je sve postalo kristalno jasno. Bigster savršeno ocrtava smjer kojim Dacia ide u narednim godinama, a gdje će i dalje biti u fokusu to da se nudi najbolja vrijednost za novac.

Okretanje plinu

Oči pred elektrifikacijom neće se zatvarati, no njihov plan za naredne godine nije samo struja. Nekada popularni plin vraća se na velika vrata uz Dacia ECO-G, odnosno njihove modele na plinski pogon.

Više je razloga zašto se plin stavlja u fokus. Za početak, cijena goriva je niža i efikasnija, a osoba za manje novaca može napraviti više kilometara. Motor je kombinacija benzina i plina, a što u konačnici rezultira dosegom do 1200 kilometara. Na ECO-G by Dacia vozila kupci dobivaju 6 godina jamstva. Takvi automobili imaju i niži CO2, a u konačnici su i troškovi puno niži.

Još jedna zgodna stvar je i suradnja s Petrolom. Naime, kupci koji se odluče na neko vozilo iz ECO-G linije, dobivaju karticu koja nudi 15% popusta prilikom točenja goriva. Dakle, i tu ćete još dodatno uštedjeti.

Dacia goes Extreme

Još jedan novitet koji je predstavljen u četvrtak je i serija Extreme, u sklopu koje su lansirani Dacia Jogger hibrid od 140 KS te Dacia Spring od 65 KS. I koncept Extreme veže se na koncept Bigstera.

Serija Extreme ima dvije lansirne boje - oxide zelena i stonewash plava (koja je rezervirana samo za model Spring), a prepoznat ćete ju i po dekorativnim elementima bakreno smeđe boje te topografskim uzorcima na vratima, čime se referiraju na svoju vezu s prirodom.

Detalji u bakreno smeđoj boji, a koja malo baca i na rose gold, vidljivi su i u unutrašnjosti, a tu su i nove presvlake sjedala te gumeni tepisi, također s topografskim uzorcima.

Spring electric s 65 KS zanimljiv je automobil u seriji Extreme, a koji je napravljen jer su to ljudi tražili kako bi auto mogao i na malo duža putovanja. Naime, Dacia je sa Springom napravila sjajan posao. Na europskoj razini, 90% korisnika ga vozi kao glavni auto (prvi auto), za 93% kupaca je Spring prvi električni auto, a njih čak 72% su novi kupci marke Dacia.

Foto: Dacia Foto: Dacia

Dok svi guraju električne motore u velike automobile, Dacia ide onim putem koji je trenutno najispravniji kada govorimo o električnim autima – struja je za male automobile i najbolje funkcionira u gradskim automobilima, odnosno u automobilima koji dnevno rade neku prosječnu kilometražu.

U tim uvjetima auti malo troše, imaju male baterije koje se brzo napune i kod kuće, što je suština struje. Grad, grad i samo grad, struja je za grad. Ali opet, sa Springom 65 možete bez problema negdje i izvan grada.

U seriji Extreme kupci će moći nabaviti i hibridni Jogger sa 140 KS i automatskim mjenjačem, čija se potrošnja kreće između 4,8 i 5 litara. Novost je da je Jogger prva Dacia s digitalnim vozačevim displejem, a Jogger hibrid lansira i posebni sleeping pack. Odnosno, u ovom ćete automobilu moći i prespavati i kampirati, što je dušu dalo za avanturiste i one koji vole boraviti u prirodi.

Foto: Ines Jelušić Foto: Ines Jelušić

Nabavite li uz to šatore, imat ćete zapravo pravu kuću na četiri kotača.

Foto: Ines Jelušić Foto: Ines Jelušić

Sličnu, samo u Duster verziji, ima Hrvoje Jurić, putopisac i ambasador marke Dacia koji nam je iz prve ruke ispričao kako živi u svom Dusteru i kuda se sve vozio s njime.

Foto: Ines Jelušić Foto: Ines Jelušić

Osim po planinama i po terenu po kojem bi se rijetko tko od nas usudio voziti, Jurić je sa svojim Dusterom bio i na norveškoj zimi, doslovno u snježno mećavi. I u tim surovim okolnostima, Duster je radio besprijekorno i palio na debelim minusima iz prve.

Foto: Ines Jelušić Foto: Ines Jelušić

O svojim putešestvijima s Dusterima pričali su i dečki iz HGSS-a, a za koje smo zaključili da su možda i najviše doprinijeli da ljude čuju za Daciu u Hrvatskoj. Jadran Kapović ispričao je koliko Dacia vozila trenutno ima HGSS, kako su im vozila opremljena, ali i gdje ih sve koriste u svojim akcijama koje ljudima doslovno spašavaju život.

Foto: Ines Jelušić Foto: Ines Jelušić

No, to nije sve od noviteta. Sljedeće godine dolazi nam novi Duster, a čija je svjetska premijera najavljena za kraj studenog ove godine. Detalji o novom Dusteru se ne znaju, no ono što znamo jest da će izgledati kao "mini Bigster". Tužna vijest za neke bit će da novi Duster neće više biti dizelaš, jer se Dacia, kao i većina auto industrije, polako rješava dizela.

Perjanica ponude

Što se samog Bigstera tiče, on na ceste dolazi 2025. godine, a već je sada jedan od najočekivanijih modela ne samo među novinarima, već i u široj zajednici auto entuzijasta. Dacia za njega kaže da će biti njihova buduća perjanica ponude.

Foto: Ines Jelušić Foto: Ines Jelušić

Vjeran Dacijinu stilu, Bigster Concept prostrano je i robusno vozilo stvoreno za vožnju na otvorenom, za prašnjave ceste i otkrivanje nepoznatog. Model utjelovljuje samu srž 4,6-metarskog SUV-a opremljenog samo onim najvažnijim. Konceptni automobil Bigster je Dacijin način da C-segment učini pristupačnim većem broju kupaca jer će kupcima dostupan po cijeni vozila iz nižeg segmenta.

Foto: Ines Jelušić Foto: Ines Jelušić

Izdašne vanjske dimenzije obećanje su iznimno prostrane unutrašnjosti, dok tamnozelena boja naglašava njegov pustolovni duh. Bez suvišne opreme, bez kromiranih umetaka i dodataka u imitaciji aluminija, Bigster Concept originalno je vozilo sazdano na načelima vjerodostojnosti. Zato su, primjerice, vanjske zaštitne obloge izrađene isključivo od reciklirane plastike.

Foto: Ines Jelušić Foto: Ines Jelušić

Buduća perjanica Dacijine ponude bit će dostupna s pogonom na alternativne izvore energije i hibridnim motorima. Marka na taj način pokazuje da je spremna prilagoditi se novim propisima, ali i očekivanjima svojih kupaca.

Moderna, okrenuta prirodi, održiva, atraktivna i cjenovno prihvatljiva – to je "nova" Dacia koja iz godine u godinu sve više raste kako na europskom, tako i na hrvatskom tržištu. Sudeći po svemu što smo imali prilike čuti, pred Daciom su zaista uzbudljive godine - što u iščekivanju Bigstera, a što i kasnije kada Bigster krene u pohod na tržište...