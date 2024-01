U automobile koji su obilježili 2023. godinu definitivno spada i Renault Austral. Nakon što smo ovaj popularni SUV isprobali u hibridnom izdanju, došao je red da u rubrici Ženski kut testiramo i takozvani mild hibrid.

Foto: Ines Jelušić Foto: Ines Jelušić

Riječ je o modernom i zanimljivom SUV-u, svojevrsnom nasljedniku Kajara koji se na tržištu i nije nešto proslavio. No, zato je to uspjelo njegovom "nasljedniku", jer otkako je ugledao svjetlo dana, Austral ne prestaje oduševljavati javnost, pogotovo velike fanove Renaulta.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Naš testni Austral stigao nam je u uočljivoj i efektnoj Iron plavoj boji. Riječ je o "blagom hibridu" s manjom baterijicom kojeg pokreće 1,3-litreni benzinski turbo motor. Auto ima 160 KS, što je i više nego dovoljno za ugodnu vožnju gdje god se našli.

Odlično vozačko iskustvo

Oprema u kojoj nam je auto došao zove se Techno, a vrlo ćete je lako prepoznati po sivim detaljima na kokpitu. U unutrašnjosti pak se najviše ističe već sada dobro poznati Renaultov OpenR sustav napravljen u suradnji s Googlom. Za što bolje vozačko iskustvo, tu je i dobro poznati multisense sustav, u kojem možete namještati kakvu vožnju želite.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

U Australu su jako pazili da bude što jednostavniji i praktičniji za korištenje i vožnju, pa su, primjerice, tipke za gašenje i paljenje opcije START-STOP smjestili odmah do tipke za paljenje automobila tako da je nećete morati tražiti - one su tu, odmah na dohvat ruke.

Još jedna stvar koja pokazuje njegovu praktičnost je ogromni prtljažnik zapremnine 500 litara, a koji se pomicanjem sjedala može i povećati do 575 litara. Također, pohvalno je i to što u unutrašnjosti auta ima jako puno pretinaca za odlaganje stvari.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Što se tiče prosječne potrošnje, ona po WLTP-u iznosi oko 6,2 litre. Nama je na testu, u pretežno gradskoj vožnji (i gužvi), prosječna potrošnja iznosila 7,2 litre.

Vožnja u Australu tipično je SUV-ovska, s povišenom vozačkom perspektivom što doprinosi dobroj preglednosti u vožnji. Auto je iznimno udoban što ga čini sjajnim suputnikom za duža putovanja. Još jedna posebnost ovog auta je i ta da odaje dojam kao da se vozite u puno većem autu nego što on zaista je. Njegova unutrašnjost, položaj za volanom, sve u njemu čine ga suverenim u vožnji, a što se na koncu reflektira i na samo zadovoljstvo vozača.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

S obzirom da smo isprobali i hibridnu verziju, primijetili smo i neke razlike u autima. Jedna od razlika je, primjerice, to da se mild hibrid više naginje u vožnji od hibrida jer nema opciju 4control. Također, hibrid je, zbog jače elektrifikacije i nešto startniji te pokretniji.

Ono što se meni možda i najviše svidjelo kod Australa je njegova praktičnost za putovanja. Osim velikog prtljažnika, za Austral se mogu dodatno nabaviti i krovni nosač pa ćete i tu dobiti dodatni prostor za prevoženje stvari ako za to imate potrebe. Velik plus mi je i to što je auto strašno udoban, pa one duže vožnje uopće nećete "osjetiti". Cijena Australa mild hibrida iznosi 38.920 eura.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Renault možda toga još nije niti svjestan, no priča koju su napravili s ovim modelom itekako je odjeknula na tržištu. I oni koji možda nisu ljubitelji ove francuske marke, za Austral imaju samo riječi hvale.

Foto: Ines Jelušić Foto: Ines Jelušić

Svima se sviđa, svi ga komentiraju i svi bi ovaj auto željeli isprobati. A kada se o nekom modelu toliko priča, onda je posao zaista dobro napravljen…

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Specifikacije:

Renault Austral Techno Mild Hybrid 160

Paket opreme: Techno

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Motor: Benzin, 1.3 l, četiri cilindra, 1.333 ccm

Pogon: Prednji

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Snaga: 160 KS

Okretni moment: 270 Nm

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ubrzanje 0-100: 9,7 sec

Maksimalna brzina: 175 km/h

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Mjenjač: automatski, 7-stupanjski

Prosječna potrošnja na testu: 7,2 litara/100 km

Tekst se nastavlja ispod oglasa

CO2: 140 g/km

Cijena početnog modela: 30.490,00 eura

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Cijena testnog modela: 38.920,00 eura.

Ostale testove automobila provjerite u našoj stalnoj rubrici Ženski kut.