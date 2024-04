U godini koja je iza nas, Renault je napravio lavovski posao na domaćem tržištu. Naime, nakon 20 godina, taj se poznati francuski brend popeo na sam tron prodaje u Hrvatskoj gdje trenutno proživljava svojevrsnu renesansu. S dolaskom nekih novih modela, a na krilima onih starih, dobro nam poznatih, Renault dobro kotira i na globalnoj razini, a najavili su i neke uzbudljive vijesti koje tek trebamo dočekati.

O novitetima, budućnosti te strategiji Renaulta, portal Net.hr ekskluzivno je u Dubrovniku na nedavno održanoj konvenciji za uvoznike razgovarao s Marwanom Haidamousom, generalnim direktorom za uvoznike Renaulta. Haidamous nam je u razgovoru otkrio kako Renault stoji na tržištu trenutno, koji su njihovi planovi, a otkrio nam je izvrsne vijesti za kupce koje se tiču cijena njihovih automobila - naime, plan im je u dogledno vrijeme smanjiti cijene njihovih električnih automobila.

"Globalno smo 2023. godine prodali više od 2,2 milijuna automobila. Grupacija Renault s markom Renault treći je igrač u Europi", kazao nam je na početku razgovora Haidamous, dodajući da ako se gleda Renault kao marku, njihov rast u Europi ove godine bio je 19 %, dok na ukupnom tržištu bilježe 14 % rasta.

Clio odigrao veliku ulogu

"Pogledate li povijesne igrače, među rijetkima smo koji nastavljaju rasti i odupiru se 'pridošlicama', uglavnom električnim igračima koji osvajaju tržišni udio", ističe. Renault je drugi brend u Europi, prvi na tržištu lakih gospodarskih vozila, dok su po pitanju elektrificiranog tržišta na trećoj poziciji. Veliku ulogu u ukupnom uspjehu odigrali su i neki odavno poznati modeli – primjerice, Clio, koji je treći najprodavaniji automobil u Europi, dok je model Sandero marke Dacia koja pripada istoj grupaciji na drugom mjestu.

Zbog svih uspjeha koje su nanizali, na pitanje kako bi pozicionirao Renault u europskim okvirima, Haidamous bez previše razmišljanja kaže da su oni lideri. "Rekao bih da je naša pozicija u Europi pozicija lidera. Ponovno rastemo, čak i više nego ovdašnja industrija. Mislim da će se taj rast nastavit sa svim novim proizvodima koji će biti lansirani ove godine", kaže, najavljujući pritom uzbudljivu godinu u kojoj će Renault lansirati nikada više novih modela.

Novi modeli koji tek dolaze, ali i oni koji će doći, zasigurno su utjecali i na uspjeh Renaulta u Hrvatskoj. Na pitanje što misli da je bila tajna velikog rezultata koji su postigli, Haidamous smatra da su tu bila ključna tri razloga. "Prvo je ponuda. Novi Clio sigurno je napravio dobar posao, tu je i lansiranje novog Australa koje je bilo jako uspješno. Mogli smo isporučiti dovoljno lakih gospodarskih vozila, stekli smo i tržišni udio u tom segmentu u kojem smo predvodnici. Dakle, ovo je prvi razlog", kaže.

"Drugi razlog je mreža, koja je ključna imovina u Hrvatskoj. Imamo jake partnere, a nezavisni uvoznik je znao kako zadržati snagu mreže. I to je stvarno važno. I treća stvar, a s kojom bih mogao i započeti, jest kvaliteta timova koji svime upravljaju. Kada ste brend broj jedan u zemlji, možete imati mnogo racionalnih razloga, ali ako nemate jak tim, to ne može funkcionirati. Lovre Živković i Petar Nevistić napravili su jako dobar posao“, ističe.

Dobar feedback od strane kupaca

Renault zapravo raste i na području cijele regije. "Trenutno smo broj jedan u Hrvatskoj, u Sloveniji smo na drugom mjestu. Na prvoj smo poziciji u mnogim balkanskim zemljama. Držimo jaku poziciju i u Srbiji. Povijesno imamo jaku mrežu, jaku izvedbu što se tiče lakih gospodarskih vozila, jaki smo u B segmentu s Cliom, a sada rastemo i u C segmentu. Također, kada pogledate studije o marki, imamo vrlo pozitivno mišljenje i dobar feedback od strane kupaca. Dakle, na ovom području imamo sve sastojke za uspjeh i što je najvažnije - naši su kupci zadovoljni kada kupuju automobil u našoj mreži. Imamo dobre rezultate zadovoljstva kupaca u usporedbi s rezultatima konkurencije u pogledu kvalitete i po pitanju vjernosti", ističe, dodajući da činjenica da imamo tvornicu Clija u Sloveniji je samo pozitivno jer se "ljudi mogu povezati i mogu percipirati marku kao lokalnu".

Proizvođači automobila sve se više fokusiraju na električna vozila. Ostane li sve po planu Europe, od 2035. godine automobili s konvencionalnim motorima neće se više moći prodavati, a njih će u velikoj mjeri zamijeniti električna vozila. Automobilska branša ozbiljno se uhvatila toga – marke gotovo svakodnevno predstavljaju nove modele, natječući se tko će izbaciti što bolji, ali i što priuštiviji električni model automobila.

Govoreći o strategiji Renaulta za električne automobile, Marwan Haidamous kaže da je tvrtka iznimno usredotočena na taj dio proizvodnje. "Imamo 11 000 ljudi koji su potpuno usredotočeni na električne automobile, razvijaju nove tehnologije na baterijama, na softveru, imamo namjenske platforme gdje surađujemo s partnerima i uzimamo najbolje od njih“, kaže, navodeći primjer vrlo uspješnu suradnju s Googleom.

"Dobro se radi. Možete vidjeti da smo s Meganom mogli prilagoditi naše cijene zahvaljujući učinkovitosti u pogledu troškova. Sada sa Scenicom imamo novi proizvod i vrlo smo dobro pozicionirani po pitanju cijene te ćemo nastaviti s lansiranjem novih automobila", dodaje.

Njihov cilj je da marka Renault do 2030. ima 100 % linije na električni pogon. "Vjerujemo da će u cijelom svijetu do 2040.godine električna energija zauzimati 40 % tržišta. Ostalih 60 % i dalje će biti hibridni i ICE automobili", mišljenja je ovaj stručnjak.

"Ako danas pogledate globalno tržište, 1,4 milijardi automobila i dalje su ICE automobili. Dakle, ako želite riješiti problem emisije CO2, zagađenja, buke, svega toga, trebate riješiti i ovo", upozorava.

Upravo zbog toga, razvijaju nove hibridne tehnologije, motore s vrlo niskom emisijom koji će također pomoći u smanjenju emisija automobila s konvencionalnim motorima.

Poticaji su i dalje važni

Na naše pitanje ima li smisla da EU odustaje od konvencionalnih motora ako ostatak svijeta ne razmišlja u tom smislu te će nastaviti "zagađivati" svojim automobilima, Haidamous kaže da ako ovako uzmemo temu, "čak i u Europi sada zagađujemo više nego prije nego smo počeli s električnim automobilima".

"Zašto? Jer su električni automobili skupi. Ljudi sve dulje drže svoje automobile, vozni parkovi su sve stariji, ljudi kupuju puno rabljenih automobila. Dakle, kada gledate samo automobile koje prodajete bez upravljanja cjelokupnim voznim parkom, ne tretirate tu temu kao globalnu temu. Vi samo „liječite“ od novih automobila i prijelaz će trajati dosta vremena“, smatra.

"SAD, Europa i Kina prijeći će na električnu energiju i oko toga nema sumnje, jer oni zajedno čine 80% tržišta. Mislite da će bilo koji proizvođač automobila razvijati tehnologiju i proizvode samo za primjerice Bliski istok i Afriku? Neće biti ista brzina, ali će svi ići prema niskim emisijama. Mogu to biti baterije, može biti vodik, može biti vrlo niskoemisivni hibrid, može biti ICE motor, ali s e-gorivom koje ima puno niže emisije“, pojašnjava, dodajući da će cilj svima biti isti, a to je smanjenje emisije CO2.

Komentirajući SAD i njihovu elektrifikaciju voznog parka, kaže da je tamo očito potrebno više vremena. "Nije pitanje hoće li se to dogoditi. Pitanje je kada“, dodaje.

Da bi se potaknula kupnja električnih automobila, mnoge države diljem Europe, pa i Hrvatska, građanima daju poticaje. No, često se u zadnje vrijeme postavlja pitanje je li taj model poticaja uopće dobar. Bi li možda poticaji umjesto da se dijeli keš za kupnju trebali ići u smjeru poticanja izgradnje infrastrukture ili pak smanjenja cijena struje, odnosno punjenja?

Haidamous kaže da nam je u ovom trenutku potrebno sve troje i da je to potpuni ekosustav. "Dok ne budete imali dovoljno čiste energije i infrastrukture, trebate poticati električne automobile jer nema spontane potražnje. Auti su skuplji, a pošto su skuplji, treba uložiti nešto novca. Ako ne, ljudi neće kupovati. A ako uložite 150 milijardi za sve vrste radnika u Europi, a ne prodajete automobile, onda povećavate troškove, a ne smanjujete emisije CO2“, kaže.

"Stoga je moj odgovor jednostavan. Poticaji su potrebni, ali ne mogu biti rješenje. No, ako je jedini način za smanjenje emisija imati milijarde ulaganja za subvencioniranje tehnologije koja nije nekonkurentna, to neće funkcionirati. Dakle, moramo poboljšati konkurentnost i to je ono što sada i radimo. Najavili smo -40% na električne automobile i paritet s ICE modelima prije 2030. godine. Barem prije konkurencije, a do tada trebate imati subvencije“, pojašnjava.

U priču s električnim automobilima dosta su agresivno zadnjih godina ušli i kineski proizvođači, a koji su zbog niskih cijena napravili svojevrsni kaos na tržištu. "Kineski automobili su 30 % jeftiniji od ekvivalentnog europskog automobila u proizvodnji, a kada se uzme u obzir carina i transport, 20 % niži“, pojašnjava nam.

No, Haidamous ističe kako postoji razlika između kineskih i europskih automobila. "Oni nemaju sve prednosti europskih marki u cijelom poslovnom modelu“, kaže.

Dodaje da Renault ima plan da se uskoro smanji jaz u cijenama između električnih modela i modela s konvencionalnim motorima. Također, oni ciljaju na segmente gdje još nema kineske konkurencije, a to su A i B segment. U jedan od tih segmenata ulazi i legendarni Renault 5 koji je Renault nedavno predstavio u električnom izdanju. Automobil je izazvao lavinu pozitivnih reakcija, a na pitanje hoće li taj model postati njihov top model u Europi, Haidamous kaže da će to ipak nastaviti biti Clio.

"Ovu godinu, mislim da će Clio i dalje biti boj jedan, a sa svim novim modelima imat ćemo dodatno profitabilno i zdravo poslovanje sa svim lansiranjima koja su planirana za ovu godinu", kaže. Čak šest noviteta planiraju predstaviti, a Haidamous dodaje da nikada nisu predstavili toliko novih modela u jednoj godini.

Vodik je i dalje skupa tehnologija

Dotaknuvši se Clija, i Haidamousu smo postavili isto pitanje kao nedavno Petru Nevistiću – zašto je Clio toliko uspješan i koja je njegova tajna? "Clio ima sve Renaultovo znanje i iskustvo, vrlo konkurentnu platformu, izvrsnu reputaciju u ovom segmentu, vrlo snažan dizajn na automobilu. Apsolutno sve motore koji su dostupni i tehnologiju imate na Cliju“, kaže. Tu je naravno i konkurentna cijena što ovaj auto čini pravim hitom.

Industrijom je nedavno odjeknula i vijest da Renault planira udružiti snage s njemačkim Volkswagenom te napraviti mali, konkurentni automobil.

Haidamous nam je kazao da nije upoznat s time, no "čak i ako se dogodi, to nije nešto što se nije dogodilo u prošlosti“. "Udruživanje snaga, to su stvari koje se događaju u industriji. Neće biti ni prvi ni zadnji put", rekao je.

Još jedno od pitanja koje smo postavili ovom stručnjaku iz Renaulta je i hoće li francuska marka možda negdje u budućnosti predstaviti svoj automobil na vodik. Kazao nam je da s partnerima rade i na razvijanju te tehnologije, no problem je što je vodik danas još uvijek skupa tehnologija. "Potrebna vam je i čista energija ako želite da to ima smisla“, kaže, dodajući da su tu problem i velike razlike u cijeni.

"Ako uzmete današnji dizel, to će biti oko 30.000 eura. Isti automobil električni koštat će oko 45.000-50 tisuća, a isti automobil na vodik koštao bi oko 100.000 era. To je nešto što počinje, ali nešto što će tek rasti", kazao je.

Baš kao i sadašnjost, Marwan Haidamous vidi svijetlu budućnost za Renault. Njihove ambicije i planovi su veliki. "Uz svu vrlo snažnu ponudu proizvoda, možete očekivati sve više elektrifikacije marke Renault. Kupci mogu očekivati manji jaz u cijenama automobila s konvencionalnim motorima i električnih automobila", naveo je, ističući da se može očekivati i još veća profitabilnost koja je potrebna za nastavak ulaganja u nove tehnologije na tržištu. Također, više će se fokusirati na robnu marku, a što se i do sada moglo vidjeti.

Budućnost je, prema Marwanu Haidamousu, itekako svijetla, a ono što najviše veseli – puna je zanimljivih noviteta koje ćemo zasigurno budnim okom pratiti…