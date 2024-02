Nakon godine dana pauze, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost najavio je poticaje za električna vozila u 2024. godini.

Sufinanciranje energetski učinkovitih vozila i ove se godine dijeli na nekoliko segmenata, pa će se poticaji u 2024. godini dijeliti za električne automobile, plug-in hibride te za motocikle i skutere, a građani će moći dobiti do 40% sredstava.

Javni poziv za građane bit će prema najavama raspisan do kraja prvog kvartala. Prije toga, Fond objavljuje javni poziv za iskaz interesa za distributere motornih vozila, a gdje će zainteresirani dostaviti raspoložive marke i modele energetski učinkovitih automobila.

Iznos poticaja za električna vozila u 2024. izdašniji je nego prijašnji godina, a samo za građane biti će dostupno 15 milijuna eura. To je do sada i najveći planirani budžet za ovu namjenu.

Poticaji za hibridna vozila

U odnosu na ranije godine, visina subvencija za električna vozila neznatno je korigirana. Građani koji se odluče za kupovinu električnih automobila moći će dobiti do 9.000 eura poticaja, do 5.000 eura dijelit će se za plug-in hibride, dok će se za motocikle i skutere moći dobiti poticaji do 2.500 eura.

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost prošle je godine napravio opširnu analizu dosadašnjih poticaja, a jedna od važnih novina ove godine je da je ograničena cjenovna kategorija automobila koji će se sufinancirati na iznos od 50.000 eura.

Foto: Nikola Cutuk / Pixsell Foto: Nikola Cutuk / Pixsell Punjenje električnog automobila

Sufinanciraju se i kućne punionice

U posljednjih par godina, uz pomoć poticaja iz Fonda kupljeno je oko 3000 energetski učinkovitih vozila. No, u Fondu se mogu dobiti poticaji i za kućne punionice.

Osim namjenskog javnog poziva za punionice koji je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost imao prošle godine, u sklopu javnog poziva za energetsku obnovu obiteljskih kuća građanima koji će postaviti fotonaponsku elektranu dana je mogućnost da dobiju sredstva u iznosu od 1000 eura i za kućne punionice za električna vozila.

