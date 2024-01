Nakon godine "posta", stiže nova runda poticaja za električna vozila. Potvrda o novim poticajima stigla je portalu Net.hr u subotu 27. siječnja, točno 17 dana nakon što smo Fondu uputili upit gdje je zapelo s poticajima za električna vozila koja su najavljivali 2023. godine.

Podsjećamo, portal Net.hr u više je navrata prošle godine izvještavao o toj temi, a na svaki naš upit koji smo Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost slali u 2023. godini, dobivali smo odgovor da će poticaja biti. No, na kraju ih nije bilo.

U našem posljednjem upitu Fondu poslanom 10. siječnja 2024. godine, postavili smo im pitanje zbog čega nisu objavili natječaj te je li konačno dovršena analiza dosadašnjeg modela poticaja.

"Javni poziv za sufinanciranje energetski učinkovitih vozila smo planirali, kako smo vam i najavljivali, objaviti u drugoj polovici prošle godine, no čekala se izmjena europske uredbe kojom se mijenjaju opća pravila za iznose potpora male vrijednosti za tvrtke, a što nam je važno radi kreiranja uvjeta za poticanje gospodarskih subjekata. Ista je donesen polovicom 12.-og mjeseca, baš u vrijeme kad smo objavljivali i javni poziv za sufinanciranje fotonaponskih elektrana te uvjete za sufinanciranje našeg drugog programa za energetsku obnovu obiteljskih kuća", odgovorili su nam danas iz Fonda.

"Procijenili smo da je, s obzirom na blagdansko vrijeme te činjenicu da su nam sva ta tri programa namijenjena građanima, bilo svrsishodnije poticaje za električne automobile objaviti naknadno“, kažu, dodajući da to nikao nije značilo da su odustali od programa poticanja energetski učinkovitih vozila, „nego smo samo, s obzirom na navedenu okolnost, isti malo prolongirali osiguravajući znatno veća sredstva nego je bilo to prethodnih godina".

Najveći iznos do sada

Iz Fonda su kazali da će za ovu godinu samo za građane biti dostupno 15 milijuna eura, što je do sada najveći planirani budžet za ovu namjenu.

"Kroz deset dana Fond će objaviti javni poziv za iskaz interesa za distributere motornih vozila. Nakon što nam svi zainteresirani dostave raspoložive marke i modele energetski učinkovitih automobila objavit ćemo javni poziv za građane, što bi trebalo biti do kraja prvog kvartala“, odgovaraju.

"Građani će moći dobiti do 40% sredstava za osobna električna i plug in vozila te motocikle i skutere. Visinu poticaja smo neznatno korigirali, no u osnovi je ona na razini kako je to bilo i prethodnih godina – do 9.000 eura za električne automobile, do 5.000 eura za plug in vozila i do 2.500 za motocikle i skutere. Ono što je novina u odnosu na prethodnu godinu je da smo, sukladno analizama, ograničili cjenovnu kategoriju automobila koje ćemo sufinancirati na iznos do 50.000 eura“, navode.

Očekuju velik interes te tvrde da su osigurali dovoljno sredstava te da bi novca trebalo biti dovoljno za sve zainteresirane.

"Ukoliko procijenimo da će biti potrebno, u skladu s mogućnostima, planiramo osiguramo i određena dodatna sredstva, a što bi trebalo anulirati efekt 'najbržeg prsta'", dodaju.

Poticaji i za punionice

Najavljuju da u drugom valu poticaja planiraju osigurati i dodatna sredstva za gospodarske subjekte. "U suradnji sa svim resornim ministarstvima radimo na poticanju mjera dekarbonizacije prometnog sektora, a moguće je da ćemo za tu namjenu za gospodarske subjekte na raspolaganju imati i sredstva iz EU fondova“, kazali su iz Fonda.

Osvrnuli su se i na infrastrukturu, a za koju kažu da kontinuirano potiču njezin razvoj. "Osim namjenskog javnog poziva za punionice koji smo imali prošle godine, i u sklopu javnog poziva za energetsku obnovu obiteljskih kuća dali mogućnost građanima koji će postaviti fotonaponsku elektranu da dobiju sredstva u iznosu od 1000 eura i za kućne punionice za električna vozila", rekli su.

Dodaju da je njihov cilj sustavno i paralelno poticati mjere e-mobilnosti koji će doprinositi dekarbonizaciji cestovnog prometa, a u posljednjih par godina uz pomoć subvencija Fonda kupljeno je oko 3000 energetski učinkovitih vozila.