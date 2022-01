Svaki vozač je barem jednom u životu sanjao da ulazi u salon automobila svoje omiljene marke i da bira model baš po svom ukusu, od boje, motora, opreme, veličine aluminijskih felgi i svih ostalih detalja koji će njegovog limenog ljubimca pretvoriti u savršenog životnog suputnika.

Najčešća prepreka ovom idealnom scenariju bio je novac, odnosno nedostatak istog, ali sve do pojave pandemije. Jer danas čak i kad biste došli s torbom punom novčanica u salon automobila s ciljem naručivanja modela "po vašoj mjeri“, velika je vjerojatnost da ćete naići na prepreku.

Da se razumijemo, i dalje možete doći u prodajni salon proći cijelu proceduru konfiguracije vozila i uplatiti za isto. No hladan tuš bi vas mogao zateći kada čujete kada je planirana isporuka vašeg idealnog automobila. Mjesec? Tri? Pet? Ne, daleko je realnije da ćete svoj auto snova dobiti tek za godinu dana, iako ste ga uredno platili.

Razlog tomu je nestašica čipova, odnosno poluvodiča o kojima smo već pisali. Svemu je navodno kumovala pandemija koronavirusa koja je početkom 2020. zaustavila svjetsku ekonomiju. I dok su proizvođači automobila smanjili proizvodnju i čekali, proizvođači čipova su se okrenuli elektroničkoj industriji koja je zbog "lockdowna“ doživjela pravi bum potražnje.

Nedostaje ključni sastojak

Oporavak je u ljeto 2020. bio nagao i autoindustrija je shvatila da im nedostaju ključni sastojci u "kuhinji“, a to su čipovi. Pravi udar stigao je tek kasnije, u 2021. godini kada su ispražnjeni svi lageri i izložbeni saloni. Situacija se nije promijenila ni ove godine, a vodeći ljudi autoindustrije prognoziraju da bi se tržište moglo stabilizirati tek 2023.

Nas je stoga zanimalo kakvo je stanje u hrvatskim salonima, i to u slučaju da se nađete u situaciji s početka priče. Znači imate spreman novac u banci ili u torbi i želite svoj automobil snova te ste se zaputili u prodajni salon.

Naravno, prodavatelji će vam prvo ponuditi automobile koje imaju na lageru koje su ranije naručili, a za koje su pretpostavili da će sE najbrže prodati. No vas ne zanimaju takvi, vi želite baš žutu boju eksterijera i bijelu boju interijera. Koliko ćete čekati od naručivanja do trenutka kada sjednete u svog novog limenog ljubimca?

Najmanje se čeka auto iz 'dežele'

Napomenimo samo da su se vozila po narudžbi i prije pandemije čekala od dva do šest mjeseci, uz neke iznimke, a ovisno o proizvođaču. No sada svi prodavači probijaju te rokove. Tako ćete na Citroen skrojen po vašoj mjeri čekati između šest mjeseci do godinu dana, a najkraće ćete čekati ako se odlučite za model C4. Identična je situacija s isporukom i kada je u pitanju Peugeot, a njegov najkraće čekani model jest crossover 2008.

Nešto je bolja situacija što se tiče Renaulta, a najmanje ćete čekati ako se odlučite za model iz susjedstva, odnosno Clio koji se proizvodi u slovenskom Novom Mestu, a kojeg ćete čekati tek četiri mjeseca. Ostali modeli u Hrvatsku stižu iz tvornica u Francuskoj, Španjolskoj i Turskoj, a iz Renaulta Hrvatska nam kažu da se i njih ne čeka dulje od pet mjeseci.

Neki su prodavači u Hrvatskoj, poput Forda, dogovorili stalnu dinamiku isporuke vozila u posebnim edicijama i s posebno optimiziranim opremama tijekom čitave ove godine. Što znači da postoji vjerojatnost da na lageru imaju baš vašu žutu Fiestu. Ford kao uvoznik omogućava da se i tako optimizirana vozila mogu još dodatno opremiti prema željama kupaca. Ukoliko se odlučite za tu opciju onda je rok isporuke između 60 i 90 dana. Ako pak među ponuđenim vozilima nema žute Fieste koju baš želite onda ćete se vjerojatno načekati. Koliko? Iz Forda kažu da je teško pričati o redovnom roku isporuke vozila zbog ovih okolnosti kada je raspon raspoloživih modela sveden upravo na posebne modele.

Daleki Istok je daleko, ali…

Postoje i proizvođači koji se nalaze u malo specifičnoj situaciji poput Honde čija dva najprodavanija modela, Civic i HR-V, ove godine dobivaju nova izdanja što znači da trenutni modeli prestaju s proizvodnjom, a koliko će se čekati novi još nije poznato. Kako neslužbeno doznajemo, ostali se modeli čekaju oko šest mjeseci.

Kad smo već kod dalekoistočnih proizvođača dodajmo da se Nissan pripremio na slabiju isporuku vozila na način da je hrvatskim kupcima osigurao web stranicu na kojoj mogu pronaći koji se sve modeli nude u njihovoj blizini. Ako se pak odlučite na vozilo po narudžbi onda ćete čekati tri do četiri mjeseca, ovisno o modelu, što je u prihvatljivim okvirima.

Iz Hyundaia poručuju kako je rokove isporuke teško precizno odrediti jer se situacija konstantno mijenja i nema nikakvih pravila. Najbrže dolaze modeli i30 te Tucson koji se proizvode blizu, odnosno u Češkoj, i za njih je prosječan rok isporuke tri do četiri mjeseca. Modeli i10, i20, Bayon i Kona imaju prosječne rokove isporuka od četiri do šest mjeseci.

Čekaju se i najprodavaniji modeli

I dok su proizvođači s Dalekog Istoka u koliko-toliko razumnim okvirima, Europljani su na pravim mukama kada su u pitanju isporuke. Tako ćete, Hrvatima omiljenu Škodu Octaviju čekati gotovo godinu dana, točnije 330 dana. Drugi modeli ovog češkog proizvođača stoje nešto bolje. Na SUV modele čeka se oko 270 dana, a na novu Fabiju 150 dana. Volkswagen je bio najprodavanija marka u Hrvatskoj prošle godine, ali i on vodi bitku sa smanjenim proizvodnim kapacitetima te je trenutni rok isporuke na vozila iz narudžbe od 200 do 350 dana. Stoga su svoje salone napunili s najprodavanijim modelima u Hrvatskoj, a to su Taigo, T-Roc, T-Cross i Polo.

Opel se može pohvaliti s najprodavanijim modelom u prošloj godini na našem tržištu, a riječ je o Corsi. Stoga je dobra vijest da je ona, zajedno s Mokkom, izdvojena kao model s bržom isporukom. Bržu isporuku imaju i električni modeli na koje se čeka oko 120 dana dok komercijalni program ima nešto sporiju isporuku. Iz Opela dodaju i kako je rok isporuke za većinu vozila trenutno 120-180 dana.

Ni Španjolci nisu iznimka. Seat i Cupra su se u drugoj polovici 2021. također suočili s osjetno smanjenim proizvodnim kapacitetima. Sve se to odrazilo i na ovu godinu, ali nam kažu kako očekuju da će situacija poboljšati nakon ljeta. Kod Seata je trenutno najteže pogođena nova Ibiza na koju se čeka preko 360 dana, dok su kod svih ostalih modela rokovi isporuke pomaknuti na minimalno 210 dana. Cupra s najtraženijim modelom Formentor stoji nešto bolje jer postoji određena količina slobodnih vozila na skladištu ili u dolasku. Ako se odlučite na Formentor iz narudžbe, isporuka je prolongirana na minimalno 210 dana.

Dodajmo da se i maleni električni Smart EQ čeka do druge polovice ove godine.

I bogati čekaju na luksuz

Od nestašice čipova nisu cijepljeni ni premium marke. U Audiju se tako nadaju poboljšanju situacije na ljeto. Kako su nam objasnili, trenutno postoje restrikcije u pogledu narudžbe određene dodatne opreme, što znači da su se rokovi isporuke za određene modele produžili. Ipak, neki su i dalje isporučivi unutar 180 dana, a tu spadaju A4 Avant, A4 Allroad, A6, A7 te također i potpuno električni e-tron i e-tron Sportback. Dodaju kako rokovi isporuke uvelike ovise o odabranoj dodatnoj opremi koja može iste smanjiti ili uvećati. Najduži rok isporuke je za A3 Sportback i Q4 e-tron na koje se čeka od 300-330 dana.

Ako pak želite uživati u luksuzu njemačke "trokrake zvijezde“, onda morate znati da rokovi isporuke za Mercedes-Benz vozila trenutno znatno razlikuju. Postoje i neke jasne iznimke, kao što je G-Klasa s rokom isporuke najranije od druge polovice 2024, ali iz Mercedesa kažu da je to posljedica kapaciteta i potražnje, a ne krize s poluvodičima. Super-luksuzni Maybach-GLS 600 također će biti isporučiv najranije od početka 2023., uz uvjet da niste naručili dvobojnu karoseriju, a S-Klasa Maybach stiže do kraja ove godine. Običnu S-Klasu ćete dobiti krajem, odnosno početkom godine, ovisno o kojem motoru se radi. Sportski GT AMG s četvero vrata bit će vaš tek u drugoj polovici 2023.

Svatko tko želi GLE Coupé morat će pričekati jesen ili zimu 2022., što se odnosi i na C-klasu limuzinu. U prihvatljivim okvirima, a to je isporuka između 90-180 dana, su modeli A-Klase, B-Klase, CLA, GLA, GLB, EQA, EQB, CLS, GLE i sportski SL. Ako se odlučite na E-Klasu u varijanti limuzine onda ćete čekati do kraja godine, dok bi vam karavanska verzija stigla tek početkom sljedeće, a najkraće se čeka kabrio i coupe verzija.

Kriza s čipovima je možda najmanje pogodila Porsche, a to je zato što se njihova vozila ne proizvode masovno, niti se njima pune skladišta. Logično, jer ako ste te sreće da si možete priuštiti novi Porsche željet ćete da bude skrojen prema vama. Rok isporuke vezan je najviše uz veliku potražnju jer je Porsche prošle godine prodao 190 automobila u odnosu na 137 godinu ranije.

Posebno je velika potražnja za novim Macanom koji se čeka otprilike 90 dana, ako ga naručujete prema svom guštu. Najdulje se čeka 911 GT3 i to više od godinu dana, ali on se vjerojatno i isplati čekanja.

Prilika za prodaju

Nedostatak novih vozila je povećao potražnju za rabljenima, što je za posljedicu dovelo to da im je porasla cijena. Prema analizi portala za rabljene automobile AutoScout24, prosječna cijena rabljenog automobila u Njemačkoj porasla je na 22.841 euro, odnosno za čak 2.027 eura.

I same su auto-kuće, u nedostatku novih vozila, počele po oglasnicima tražiti rabljena vozila te ćete često naletjeti na oglas o otkupu vozila.

Stoga, ako posjedujete automobil, iskoristite ovu situaciju jer sada je vrijeme za prodaju.