Vjerojatno jedna od najgorih situacija za vlasnika automobila je kada uzme ključ i krene prema svom limenom ljubimcu kako bi se zaputio na put, a dočeka ga hladan tuš – automobil nije na mjestu gdje je prethodno parkirao.

U pitanju su samo dvije opcije. Ili je automobil odvezao „pauk“ zbog nepropisnog parkiranja, ili je riječ o puno crnijem scenariju, a to je je krađa.

Pozivom policije, organi reda će mu objasniti da postoje razlike kada je u pitanju otuđenje automobila. Jedno je, kako ga policija naziva, "Neovlaštena uporaba tuđe pokretne stvari" što zapravo podrazumjeva neovlaštenu uporabu tuđe pokretne stvari radi privremene uporabe. Drugim riječima, ako kriminalci otuđe automobil samo kako bi se njime privremeno polužili, najčešće u svrhu počinjenja drugog kaznenog djela, primjerice pljačke banke. U tom slučaju automobil je često nađen i vraćen vlasniku.

S druge strane, tu je "Krađa" koja podrazumjeva oduzimanje tuđe pokretne stvari radi prisvajanja, dakle u slučaju da kriminalci otuđe automobil kako bi kasnije najčešće prodali, bilo u kompletu ili u dijelovima.

Najčešće na meti lopova

Najčešće su na meti lopova auti koje možemo i najčešće sresti na cesti jer su zato najmanje uočljivi. Logično, jer ako se odlučite ukrasti Bugatti velika je vjerojatnost da ćete završiti na društvenim mrežama i prije negoli vlasnik pozove policiju. Dokaz tomu govore i podaci IT tvrtke CarVertical koji pokazuju kako su kriminalci u 2021. godini najčešće krali Škodu Octaviju, koja je i jedan od najprodavanijih modela na Starom kontinentu.

Dodajmo kako je vjerojatnost krađe Škode Octavije 3,75 puta veća od krađe BMW-a serije 3.

Ni Hrvatska nije izuzetak jer se i u našoj zemlji najviše kradu oni automobili koji se svakodnevno mogu vidjeti na ulicama. Prema podacima Ministarstva unutarnjih poslova (MUP), tijekom 2021. godine evidentirano je 334 kaznenih djela gdje je putničko vozilo bilo predmetom krađe.

Najveći broj tih krađa otpada na vozila vozila proizvođača Volkswagen, i to oko 25 posto njih.

Nakon "Nijemaca“ najpopularniji su francuski automobili s udjelom oko 18 posto. Ako uzmemo u obzir da je jedan od najprodavanijih modela u Hrvatskoj proteklih godina bio Renault Clio onda je jasno da su vlasnici tih automobila potencijalna meta lopova.

Najrjeđe na meti lopova

Nakon "Francuza“ slijede vozila proizvođača Opel oko 10 posto. S manjim udjelom su vozila talijanskih proizvođača koja se nalaze na oko 6 posto. Nakon njih slijedi još jedna njemačka marka, i to BMW kojeg je izabralo 5 posto kriminalaca. Zanimljivo je da se vozila japanskih i korejskih proizvođača nalaze na ispod pet posto, tako da vlasnici tih automobila mogu biti najmirniji kada je u pitanju krađa.

Kako su nam objasnili iz MUP-a, postoje i dobre vijesti, a to je da je broj otuđenih vozila u padu. Naime, tijekom 2021. godine, evidentirana su 562 kaznena djela u svezi s otuđenjem motornog vozila, dok je godinu ranije taj broj iznosio 597. Da stvarno riječ o trendu smanjenja dokazuju i podaci iz 2010. godine kada je evidentirano ukupno 1451 otuđenih motornih vozila.

Također, treba naglasiti kako nisu sva otuđena vozila i zauvijek izgubljena. Prošle je godine tako policija pronašla 409 ranije otuđenih vozila, a 2020. njih čak 475. Stoga i ukoliko se nađete u situaciji kao s početka ove priče, ne gubite nadu. Ipak, nema podataka u kakvom su stanju pronađena vozila koja su vraćena vlasnicima.

Kako se zaštiti od krađe?

Policija također ima savjete za građane kako se zaštiti da do krađe automobila uopće ne dođe. Prvo i osnovno je zaključavanje automobila. To znači da se vozilo zaključa čim se ostavi bez nadzora, bilo to na pet minuta ili dulje. Također, savjetuje se građanima da u automobilima ne ostavljaju vrijedne predmete, poput osobnih dokumenata, torbica, mobitela, novčanika na vidljivim mjestima i na taj način izbjegnu mogućnost provaljivanja i krađe.

"Vrijedne stvari uvijek ponesite sa sobom, a ukoliko ih ostavljate u automobilima stavite ih na mjesta na kojima nisu jasno uočljivi“, savjetuje policija.

Jedan od prijedloga je i parkiranje vozila na sigurnom mjestu. Prilikom parkiranja trebalo bi obratiti pozornost na to da parkirališni prostor bude osvijetljen te izbjegavati ostavljati vozilo u zamračenim i slabo prometnim ulicama.

Naravno, uz ove korisne savjete kojih bi se trebali pridržavati svi vozači, tu su i brojna tehnološka pomagala poput alarma, a mnogi novi automobili dolaze i s aplikacijom za mobitel putem koje možete u svakom trenutku vidjeti gdje se nalazi vaš limeni ljubimac.