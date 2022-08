Bivši voditelj Top Geara i zvijezda Amazonove serije The Grand Tour, James May, hospitaliziran nakon što se pri brzini od 120 km/h zabio u tunel. Pretpostavlja se da se incident dogodio tijekom snimanja serijala The Grand Tour.

Vjeruje se da je May vozio drag utrku u automobilu Mitsubishi Lancer Evolution VIII u tunelu u Norveškoj sa suvoditeljima Jeremyjem Clarksonom i Richardom Hammondom, koji su vozili Audi RS4 i Subaru Imprezu WRX.

Trojac je navodno jurio prema kamenom zidu u mračnom tunelu, a svjetla su se upalila tek u posljednjem trenutku. Britanski mediji pišu da je 'Captain Slow' ('Kapetan Spori'), kako Maya u šali nazivaju njegovi suvoditelji, navodno izgubio kontrolu nad Mitsubishijem, udarivši pritom u zid brzinom od oko 120 km/h.

U nesreći slomio rebro

Britanski The Sun piše da je May u nesreći slomio rebro.

Inače, nesreće tijekom snimanja češće su se događale njegovom kolegi Richardu Hammondu, koji je između ostalog u Švicarskoj slupao i Rimčev Concept One. Svjedoci su tada rekli da je Hammond izletio iz zavoja i prevrnuo se s automobilom, nakon čega se sam izvukao iz olupine. Nekoliko sekundi nakon toga, Concept One se zapalio.