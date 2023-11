Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost ove je godine, izgleda, zapeo s poticajima za sufinanciranje električnih vozila. Naime, već je gotovo prosinac, a javni natječaj i dalje nije raspisan, iako je najavljivan za jesen.

Naime, portal Net.hr nekoliko je puta ove godine slao upite Fondu, a posljednji puta kontaktirali smo ih u kolovozu, kada su nam kazali da će poticaji biti na jesen.

Ne reagiraju na naše upite

"Javni poziv za sufinanciranje energetski učinkovitih vozila ćemo objaviti na jesen, no trenutačno ne možemo precizirati hoće li to biti koncem rujna ili listopada", kazali su nam iz Fonda početkom kolovoza. No, skoro će i zima, a o poticajima se i dalje mudro šuti.

Ovog tjedna, dva puta smo Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost slali e-mail s upitom kada će raspisati poticaje, no do zaključenja ovog teksta, odgovori nam nisu stigli.

Zadnje što znamo je da se cijeli model podjele poticaja "analizira", a na tu je temu u lipnju održan sastanak sa svim relevantnim dionicima.

No, ta analiza traje već mjesecima, pa se u kuloarima već naveliko šuška da poticaja ili neće biti, ili će ih navrat-nanos pustiti negdje u prosincu.

S obzirom da službeni odgovor iz Fonda nismo dobili, što će biti s njima možemo samo špekulirati.

Uvoznici sami spustili cijene

I dok se Fond pomalo pravi lud i šuti o svemu, uvoznici su se uhvatili posla pa se zadnjih nekoliko tjedana električni automobili mogu kupiti po debelo spuštenim cijenama. Štoviše, cijene su i jeftinije nego s poticajima. Primjerice, do sada se za električno vozilo mogao dobiti maksimalni poticaj od 10.000 eura, a pojedini električni modeli trenutno se mogu kupiti za čak 30.000 eura manje.

Primjerice, ako kupite neki od električnih VW modela, možete uštedjeti između 8.000 i 19.250 eura.

Jeftiniji su i Škodini modeli gdje se može uštedjeti od 12.000 do 18.000 eura, dok se, ovisno o modelu, pri kupnji Audija može uštedjeti od 8.000 do vrtoglavih 26.000 eura.

Popusti vrijede i električnu Cupru Born koja je jeftinija 12.000 eura, a navedene marke kupcima nude i još neke zanimljive pogodnosti uz kupnju kao primjerice besplatne MOON punjače, Top Card članstvo te zimske gume.

Na velikom popustu su je i Fordov model Mustang Mach-E, koji je ovisno o modelu snižen za 10.000, odnosno čak 30.000 eura.

Jeftiniji je i model MG 4 Electric Standard s baterijom od 51 kWh, a koji starta od 31.900 eura te uz njega na poklon dobivate i kućnu punionicu.

Dobar deal je i ako se odlučite na Jeepovu električnu uzdanicu, model Avenger, uz čiju kupnju dobivate poklon bon u vrijednosti od 600 eura.

Dobro je znati i da su električni automobili oslobođeni posebnog poreza na motorna vozila u Republici Hrvatskoj, tako da kupci mogu i tu nešto uštedjeti.