Jedan od najpopularnijih automobilskih brendova u Hrvatskoj definitivno je Volkswagen, a osim svojih kultnih benzinaca i dizelaša, već neko vrijeme na našem tržištu ova marka nudi i svoje električne modele. Među njima je i ID.5, veliki SUV-coupe kojeg smo nedavno isprobali u našoj rubrici 'Ženski kut'.

Njihove električne model prepoznat ćete jako lako. Naime, svaki se zove ID, a kratica označava inteligentni dizajn, identitet i vizionarske tehnologije. Prvi ID bio je ID.3 predstavljen 2019. godine, nakon toga je došao ID.4, a na koncu su predstavili i najveći od svih – ID.5.

Moderan, drugačiji i prezabavan – tako bih ukratko opisala ovaj obiteljski SUV, kod kojeg sam primijetila da su veliku pažnju posvetili osvjetljenju. Nijemci kao da su željeli da je stalno u centru pažnje i pod svjetlima reflektora i u tome je, moram priznati, jako uspješan.

Uvijek pod svjetlima reflektora

Svjetlosna priča kreće izvana gdje su u fokusu stražnja, ali i prednja LED lajsna zbog kojih automobil se automobil jako ističe u mraku.

Tu su i možda najbrutalnija pametna prednja LED svjetla koja ne zasljepljuju druge vozače u prometu, a izgledaju kao oči. Kada upalite automobil, imat ćete osjećaj da vas ID.5 gleda.

Osvijetljene su i kvake, po mraku kada otvarate vrata na podu će se projicirati zanimljiv svjetlosni efekt, a priča o svjetlima nastavlja se i iznutra gdje ambijentalnu rasvjetu koja se proteže svuda po automobilu možete namjestiti u čak 30 različitih boja.

Zbog svojih dimenzija, ID.5 iznutra je jako prostran te mjesta ne manjka, a prostranosti dodatno doprinosi panoramski krov zbog kojeg u auto dolazi puno prirodnog svjetla.

Unutrašnjost je poprilično "čista". Odnosno, sve tipke su na dodir, a one fizičke praktički pa ne postoje. Interesantna je i izvedba malog vozačevog displeja koji strši odmah iza volana. On je manjih dimenzija, 5,3 inča, no nudi sve informacije koje su vozaču potrebne u vožnji.

S druge strane, glavni ekran je dimenzija 12 inča i totalna je suprotnost od vozačevog displeja. Jako je responzivan, brz je na dodir, no kako nudi puno opcija i funkcija, trebat će vam neko vrijeme da se snađete i pohvatate gdje se što nalazi.

Do klime se dolazi preko glavnog ekrana, no dobra je stvar da su slideri za pojačavanje i smanjivanje temperature ipak izvučeni te se nalaze ispod glavnog ekrana, kao i slider za pojačavanje i stišavanje glasnoće zvuka. Automobil nudi i neke pametne značajke, kao primjerice glasovno upravljanje, što je meni osobno jako zgodno i najčešće koristim za smanjivanje odnosno povećavanje temperature.

Mjenjač automobila je polugica koja se nalazi kraj volana. Nije ovo neki novitet, njemački proizvođači automobila prakticiraju to već godinama i zapravo je jako zgodno i praktično kada se na to naviknete. No, mene je mjenjač ipak malo namučio, jer se ne pritišče cijela poluga, već se zakreće samo donji dio ovisno želite li krenuti ili ići u rikverc. Malo me to zbunilo na početku, no nakon par dana, sve je išlo kao po špagi.

Sjedala su jako divna, kombinacija kože i alkantare te imaju opciju grijanja, kao i volan.

Iako je linija automobila coupe, to ne smeta da i u stražnjem dijelu automobila bude prostrano. Štoviše, to je jedan od rijetkih automobila koje sam vozila, a kojima ta linija ne kvari ni prostor straga, ali niti preglednost.

Prtljažnik je zapremnine 549 litara, a kada spustite sjedala, dobit ćete prostor zapremine 1561 litra.

I ono što je možda važnije od samog volumena – otvor prtljažnika je ogroman pa nećete imati problema s utovarom većih stvari.

Zlatna sredina

Ovaj Volkswagenov SUV ima tri opcije motora: ID.5 Pro (174 KS), ID.5 Pro Performance (204 KS) i ID.5 GTX (299 KS). Naš testni model bio je zlatna sredina, model s 204 konja, a osim po motoru, za njega možemo reći i da je zlatna sredina što se tiče i same potrošnje odnosno dosega. Baterija mu je kapaciteta 77 kWh, a VW kaže da mu je doseg 520 kilometara.

S obzirom da sam ovaj model testirala još kada je vani bila zima, odnosno minusi, doseg kada bih ja popalila sve moguće opcije grijanja (dakle nafrljila klasično grijanje pa upalila grijanje sjedala, i naravno grijanje volana) iznosio je nekih 400-tinjak kilometara. Ako mene pitate – dosta dobro! Što se potrošnje tiče, prosječno je iznosila nekih 18 kWh. Dobra stvar je što se baterija može puniti brzino od 150 kWh, pa pod uvjetom da nađete neku takvu brzu punionicu, 100 kilometara mogli biste nadopuniti već za 6 minuta.

S obzirom da je riječ o obiteljskom automobilu, ID.5 može se pohvaliti brojnim sustavima sigurnosti, kao i s 5 zvjezdica na EuroNCAP-u. Osim nekih standardnih stvari kao što su automatsko kočenje, lane assist, adaptivni tempomat, ID.5 ima pametni sustav za pomoć u parkiranju, odnosno može i sam parkirati.

Iako je velik, ID.5 je spretan i u gradu jer ima mali krug okretanja, a pošto se sjedi povišeno, i oko preglednosti mu se ne može ništa reći.

Tipični VW u vožnji

Bez obzira što je riječ o električnom automobilu, i kod ID-ja je prepoznatljivo ono zbog čega volim Volkswagene, a to je čvrstoća u vožnji. Kao i svakom njihovom automobilu, ovjes mu je nešto tvrđi, a to kod Volkswagena znači da ćete u vožnji baš jako i istinski uživati.

ID.5 je suveren i siguran na cesti, čvrst u zavojima i jako lijepo potegne kada stisnete gas.

Ovo je prvi električni VW koji sam imala prilike voziti i moram priznati da sam se malkice bojala da bi zbog pogona na struju možda neke stvari koje volim kod VW-a mogle izostati. No, ispostavilo se da je ovaj auto bio iznad mojih očekivanja .

ID.5 je prvenstveno jako zabavan, tehnološki je napredan i zbog svega je jako zanimljiv. Ovaj model daje nam uvid u budućnost Volkswagena, no istovremeno ostaje vjeran onome zbog čega volimo VW - suverenoj vožnji i čvrstoći na cesti.

Ako ovako izgleda Volkswagenova električna budućnost, mogu samo konstatirati da se ne trebate brinuti. Jer i na struju, Volkswagen vozi zaista sjajno…

Specifikacije

Volkswagen ID.5 Pro Performance Tech

Paket opreme: Performance Tech

Motor: Elektro

Pogon: Stražnji

Snaga: 204 KS

Okretni moment: 310 Nm

Veličina baterije (neto): 77 kWh

Ubrzanje 0-100: 8,4 sek

Maksimalna brzina: 160 km/h

Mjenjač: Automatski, 1-stupanj

Prosječna potrošnja na testu: 20,5 kWh/100 km

Doseg: 400-440 km

CO2: 0 g/km

Cijena početnog modela: 52.037 eura

Cijena testnog modela: 62.165 eura.

