Ako ste slučajno u kući negdje zametnuli svoj mobitel koji je još k tome ostao na opciji bešumno, bez panike. Postoje dva jednostavna načina kako ga možete brzo pronaći

Ključevi, naočale i ostale sitnice koje svakodnevno koristite, mogu se vrlo lako izgubiti u kući, baš kako i mobitel bez kojeg danas jako teško možemo zamisliti život. I dok bi inače zamolili nekoga od ukućana da nas nazove kako bismo ga pronašli, to je malo teže izvesti ako ste ga prethodno uključili opciju bešumnog načina rada.

Dva laka načina





Pronalazak mobitel u tom trenutku može se činiti kao nemoguća misija. No, nemojte očajavati. Srećom, postoje dva laka načina kako ga možete pronaći kada je vaš mobitel stišan. Prvi način je korištenje aplikacije ‘Find My Phone’ koju možete skinuti na iCloud.com. Nakon što ste ju instalirali na vaš laptop i kliknuli ‘Find My Phone’ web stranica će vam pokazati lokaciju vašeg mobitela, piše Pop Sugar.

Druga opcija je korištenje zvučnika. Nazovite svoj broj, a zatim uzmite zvučnik u ruke, upalite ga i hodajte s njim po kući. Uz malo sreće, kada budete u blizini mobitela čuti ćete čudne zvukove odnosno frekvencijske smetnje, a vaša potraga će tako biti završena.