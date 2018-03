Foto: Maximilian.M / flickr

“U svojim srednjim 20-ima bila sam slobodna i radila sam za jednu tvrtku koja se bavila prodajom nekretnina; a bili smo smješteni u jednom od onih gigantskih nebodera u Financial Districtu na Manhattanu. Znate na što mislim; one zgrade prepune frajera s Wall Streeta i dječaka koji su upravo izašli s raznih business fakulteta. Mnogi od njih bili su poprilično mladi i zgodni, ali sam se ja uvijek držala po strani. No, jedan od mojih klijenata je, ipak, imao nešto drugačije planove.

Moj je posao bio standardni, uredski, menadžerski posao. Jedan dan, u ured mi je stigao jedan od stanara koji je htio preseliti iz jednosobnog u nešto veći stan, pa sam uzela ključeve i odvela ga razgledati nekretninu. Bilo je prilično očito da očijuka sa mnom, a ja se pak nisam ni malo trudila odvratiti ga od tog nauma. Ništa se fizički nije dogodilo; sve do trenutka nekoliko tjedana kasnije, kad smo se vratili u stan dan prije nego li se trebao useliti, kako bismo sredili posljednje detalje. Bili smo u kupaonici, a zatim sam osjetila kako mi se približio s leđa i stavio mi ruke na bokove. Bio je to prilično hrabar potez, ali s obzirom na to da smo flertali i šalili se na taj račun čitavo ovo vrijeme, bilo je nekako očekivano.

Počeli smo se ljubiti, što je ubrzo preraslo u pipkanje, a zatim sam mu otkopčala hlače i spustila se na koljena. Bili smo ondje gdje i trebamo biti iz čisto poslovnih razloga, tako da smo pomislili kako nikome nećemo nedostajati ako nas ne bude nekoliko minuta dulje. Ja sam bila za, a uzbuđivala me i ta mala doza opasnosti. Nekoliko trenutaka nakon čula sam kako se otvaraju ulazna vrata, čula sam dvojicu frajera koji govore španjolski jezik, a zatim ponovno vrata – koja su se zatvorila. Nikad nisam ispustila penis toliko brzo kao tog puta. Ustala sam i na brzinu zatvorila vrata kupaonice, kako nas ne bi vidjeli.



‘Ako bilo tko otkrije da smo zajedno u kupaonici, izgubit ću posao’

Ubrzo sam shvatila da su dvojica frajera ustvari dečki iz održavanja zgrade, došli su obaviti nekoliko popravaka koje smo im ranije spomenuli. Nisam znala koliko će im točno vremena biti potrebno za spomenute popravke, ali sam znala da on i ja moramo biti neviđeno tihi, koliko god ćemo već morati biti ondje zatvoreni. Neprestano sam u glavi vrtjela film: ‘Ako bilo tko sazna da sam ovdje s ovim tipom, izgubit ću posao, a prilično sam sigurna da nas on ne može oboje uzdržavati zato što sam vidjela kolika mu je plaća…’

Nisam sigurna koliko smo dugo sjedili ondje prije nego mi je postalo užasno dosadno, a ponajviše mi je bilo dosadno zato što nisam ponijela telefon i nisam imala pojma koliko je sati. On mi je pak, još uvijek spuštenih hlača, neprestano dodirivao ramena, što je očito trebao biti znak da nastavim. Ili me samo htio utješiti i reći mi da će sve biti ok. Jednom kad sam se uspjela smiriti, nisam htjela da sve završi ovako, zato što sam htjela biti sigurna da ćemo se nekad u budućnosti ponovno vidjeti i završiti zajedno. Možda u nekom drugačijem, manje s poslom povezanom okruženju. Jer, prije nego li je sve krenulo u krivom smjeru, bilo nam je poprilično zabavno.

Kad smo napokon bili sigurni da su dečki iz održavanja dovoljno zauzeti svojim poslom i da nam neće pokušati ući u kupaonicu, ponovno smo se bacili na posao. Nakon toga smo se spetljali još nekoliko puta izvan posla, no, iako smo nakon toga otišli svatko svojim putem, i dalje mi, s vremena na vrijeme, pošalje neki seksi Snapchat”, napisala je djevojka za The Cut.